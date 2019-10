Fortnite Capitolo 2: ecco tutte le location già presenti nel primo capitolo

L'arrivo di una mappa completamente nuova su Fortnite capitolo 2, ha senza dubbio dato freschezza al gioco grazie ai diversi nuovi luoghi proposti. Nella nuova mappa però sono presenti anche alcuni luoghi già ben noti ai giocatori: andiamo a scoprirli insieme.

Epic Games ha introdotto una nuova meccanica per cui i punti d'interesse appariranno sulla mappa solo dopo averli scoperti, il che rende l'esplorazione ancora più utile. Andando in giro per il mondo di gioco dunque, come dicevamo, scoprirete tanti nuovi luoghi e quattro vecchie conoscenze.

La prima è Corso Commercio, che torna nel Capitolo 2 senza zombie. La potete trovare nell'angolo in basso a destra della mappa.

La seconda è Borgo Bislacco, che è ancora una location centrale nella mappa di Fortnite: la potete infatti trovare appena alla sinistra dell'isola centrale, ed anche se c'è qualche piccola differenza, sicuramente lo troverete come un luogo familiare.

Poi c'è Rapide Rischiose, che ha un look un po' diverso da prima, ma ugualmente riconoscibile, e si trova a nord dell'isola centrale.

Infine Parco Pacifico, praticamente identico alla versione precedente, che si trova nella parte a nordovest della mappa.

Li avete già scoperti tutti?

Nel frattempo sono state scoperte anche le prime Death Zone di Fortnite 2, e sembra che la Stagione 1 di Fortnite 2 potrebbe durare meno del previsto. Tutte le novità sul nuovo capitolo di Fortnite le trovate sul nostro sito.