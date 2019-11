Fortnite Capitolo 2, i Dungeon e altre novità per Salva il Mondo: tutti i dettagli

Come promesso da Epic Games, è giunto puntuale l'aggiornamento 11.20 di Fornite Capitolo 2. Tra le novità introdotte, interessanti cambiamenti per Salva il Mondo.

La modalità di gioco accoglie infatti un nuovo modo di giocare: i Dungeon! Al loro interno, i giocatori più coraggiosi potranno affrontare diversi mostri, facendo attenzione ad evitar trappole. Il team di Fortnite presenta così questa nuova feature: "Si mormora di un'area nascosta all'interno di Hexilvania. E pare che ci siano nuove armi ed eroi da raccogliere lungo la via. Chiavi magiche, un labirinto profondo e oscuro, monete d'oro... Pare proprio che sia ora di esplorare!".

Giunge inoltre all'interno di Salva il Mondo il nuovo eroe Cavaliere di Palude, dotato dell'abilità "Delizia Ultraterrena", che lo rende particolarmente potente contro i mostri della Nebbia. Spazio anche per Ken il Mostro Marino, dotato dell'abilità "Dagli Abissi", con la quale può infliggere elevati danni nel combattimento ravvicinato.



Fa inoltre la sua comparsa il Re della Tempesta Mitico: "A TUTTO L'EQUIPAGGIO! A TUTTO L'EQUIPAGGIO! Le letture dei sismografi sono fuori scala! Ci segnalano che il Re dei Mostri sta eruttando una potenza devastante. Abbiamo bisogno che i comandanti entrino in azione con tutta la loro forza per abbattere il Re della Tempesta Mitico! Attingete alla vostra esperienza, comandanti.... Perché sarà un avversario temibile!". Debuttano inoltre nel gioco le Armi Mitiche, oltre a Canto Funebre e l'ascia Tritacarne Abietta.



Ricordiamo in chiusura che con l'update 11.20 arriverà il supporto alle DirectX 12 in Fortnite.