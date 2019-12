Fortnite Capitolo 2: il matchmaking ha subito dei cambiamenti? Ne è convinto SypherPK

In una delle ultime trasmissioni su YouTube di SypherPK, lo streamer tra i più seguiti di Fortnite Capitolo 2 si è detto certo del fatto che Epic Games abbia compiuto delle importanti modifiche al sistema di matchmaking del battle royale.

Incalzato dai suoi follower a raccontare la sua esperienza con Fortnite 2 dall'esplosione del buco nero all'ingresso della nuova isola della modalità Battaglia Reale, il ventitreenne creatore di contenuti specializzatosi in video su Fortnite ha esordito affermando che "penso proprio che abbiano cambiato il matchmaking. Davvero, credo che abbiano deciso di modificare segretamente qualcosa, mi sembra più 'allentato' del solito da quando c'è stato l'ultimo aggiornamento".

In base a quanto asserito da SypherPK, quindi, gli sviluppatori di Epic Games avrebbero letteralmente "allentato" il sistema deputato a comporre le lobby multiplayer di Fortnite Capitolo 2 attraverso l'analisi del livello di abilità di ciascun giocatore. Per ribadire il concetto, lo streamer aggiunge poi che "ascolate, ci saranno sempre dei giocatori discutibili che entreranno nella partita e che non vi sembreranno altrettanto bravi degli altri, ma oggi ho notato un enorme aumento nel numero di uccisioni gratuite. Proprio come se fosse entrato in funzione un sistema di matchmaking meno rigoroso. Sbaglio è diventato più facile giocare in Solo? Fino a poco tempo fa trovavo avversari dal livello di abilità decisamente più elevato".

Che le modifiche al sistema di matchmaking basato sull'abilità sia una delle novità più importanti in arrivo con l'aggiornamento 11.30 di Fortnite 2, il cui lancio dovrebbe avvenire il 12 dicembre?