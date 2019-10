Fortnite Capitolo 2: la modalità Salva il Mondo gratis al lancio della nuova Stagione?

Come riportano gli appassionati di Fortnite che popolano le community di Reddit e ResetEra, accedendo alle pagine degli store digitali di PlayStation 4 e Xbox One non è più consentito l'acquisto dei Pacchetti Fondatore di Fortnite: la modalità Salva il Mondo sta per diventare free-to-play?

Incuriositi dalle segnalazioni provenienti dai forum videoludici e dai social, i colleghi di FortniteIntel hanno provato a ricostruire l'intera faccenda e confermato l'effettiva assenza, nei negozi digitali delle console Sony e Microsoft, delle opzioni che permettono l'acquisto dei Founder's Pack di Fortnite.

Anche sulle pagine del PlayStation Store italiano è scomparso ogni riferimento ai Pacchetti Fondatore e di qualsiasi offerta di Fortnite che includa al suo interno la possibilità di accedere al modulo Salva il Mondo. Per quanto riguarda il Microsoft Store, invece, la pagina in questione risulta essere ancora attiva, ma per segnalare la possibilità di download solo ed esclusivamente per coloro che sono in possesso di un codice.

Nelle concitate ore successive all'evento che ha distrutto la mappa di Fortnite, tra le tante speculazioni legate al Buco Nero di Fortnite sono emerse online anche delle indiscrezioni dei dataminer sul rilancio gratis di Salva il Mondo, con tanto di leak sul video di presentazione di Fortnite Capitolo 2 che confermerebbe, seppur in maniera ufficiosa, l'arrivo di una nuova mappa.