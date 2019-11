Fortnite Capitolo 2, Nascondino: guida alla sfida Visita punti d'interesse

Una delle sfide presenti nella Missione Nascondino di Fortnite Capitolo 2 richiede di far visita a ben cinque diversi Punti d’Interesse in una sola partita. Scopriamo quindi la posizione di tutti i luoghi in questione presenti nella nuova mappa del battle royale.

Come potete vedere nell’immagine in calce alla guida, sono tantissimi i luoghi d’interesse sparsi in giro per la mappa, ma per visitarne cinque in un’unica partita sarebbe meglio programmarsi un preciso percorso prima di tentare a completare la sfida. Il nostro consiglio è quello di sfruttare il gran numero di punti d’interesse concentrati nell’angolo in basso a destra della mappa, così da poter arrivare a cinque senza percorrere lunghe distanze.

Se non riuscite a completare normalmente questa missione potete sfruttare al solito la modalità Rissa a Squadre, che grazie alla possibilità di riutilizzare il deltaplano in qualsiasi momento vi consentirà di spostarvi tra un luogo e l’altro senza particolari problemi.

