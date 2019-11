Fortnite Capitolo 2 non smette di evolversi: l'isola del battle royale accoglie l'Arpione

Con la disponibilità in Europa del bundle Bundle Fuoco Oscuro, i ragazzi di Epic Games approfittano dell'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 per aggiungere un nuovo elemento di equipaggiamento, l'Arpione.

Il nuovo oggetto introdotto nell'arsenale degli esploratori dell'isola di Fortnite 2 si rifà al Rampino della Stagione 5, uno degli equipaggiamenti più controversi della storia del battle royale di Epic. La Harpoon Gun aggiunta con l'ultima patch di Fortnite Capitolo 2 è infatti dotata di un arpione agganciato a un cavo retraibile: lo scopo primario di quest'arma è ovviamente quello di arrecare danno agli avversari di turno, ma il cavo che connette l'arpione al fucile gli garantisce un impiego secondario.

Oltre ad infliggere 75 punti danno per colpo, l'arma in questione è in grado di "agganciare" l'avversario e avvicinarlo per disorientarlo e colpirlo con colpi da corta distanza. La lunghezza non particolarmente eccessiva del cavo dell'Arpione dovrebbe evitare le polemiche che hanno accompagnato il Rampino nel settembre dello scorso anno.

Come spesso avviene in questi casi, naturalmente c'è già chi sta sperimentando delle soluzioni originali per servirsi di questo elemento di equipaggiamento inedito: il fan di Fortnite che ha pubblicato su Reddit il video che potete ammirare in calce alla notizia, ad esempio, si è servito dell'Arpione per andare a pesca, con risultati tanto incoraggianti da sconfinare quasi nel cheating.