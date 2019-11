Fortnite Capitolo 2 offline: arriva l'aggiornamento 11.20!

Dopo la comparsa di un misterioso filmato nel cinema all'aperto situato nei pressi di Rapide Rischiose, il battle royale di Epic Games è pronto ad accogliere nuovi contenuti!

Ha infatti appena preso il via il downtime di Fortnite Capitolo 2, che risulterà dunque temporaneamente inaccessibile ai giocatori. Il periodo offline è stato avviato da Epic Games per consentire la corretta implementazione dell'aggiornamento 11.20 del battle royale. Ad ora, non sono ancora state diffuse le consuete note relative alla patch, con le quali saranno presumibilmente offerti tutti i dettagli sulle novità introdotte dagli sviluppatori all'interno del titolo. In attesa che terminino le operazioni di manutenzione, Fortnite Capitolo 2 risulterà dunque temporaneamente offline.

Recentemente, il battle royale ha visto l'introduzione di contenuti a tema Star Wars, con una collaborazione che ha portato addirittura uno Star Destroyer nella mappa di gioco di Fortnite! Prosegue dunque il supporto di Epic Games alla Stagione 1 del Capitolo 2 di Fornite, debuttata in seguito all'evento che ha visto un Buco Nero oscurare temporaneamente l'universo del titolo. Mentre si attendono notizie sull'arrivo e sulle caratteristiche della futura Stagione 2 del celebre battle royale, sono emersi i primi dettagli sulla data conclusiva della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2.