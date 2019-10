Fortnite Capitolo 2: Pass Battaglia disponibile con nuove skin, dorsi, emote e coperture!

Oltre a Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha lanciato il nuovo Pass della Battaglia Capitolo 2 - Stagione 1, un Battle Pass ancora più ricco rispetto al passato, che include tantissimi contenuti inediti e mai visti prima.

Il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 costa 950 V-Buck, giocando sbloccherete fino a 1.500 V-Buck, necessari per acquistare il Battle Pass Capitolo 2 Stagione 2. Acquistando il Pass i giocatori otterranno una nuova serie di coperture, dorsi, deltaplani, picconi, skin ed emote, al momento non è ancora disponibile l'elenco completo ma i nuovi contenuti di Fortnite Capitolo 2 sono trapelati grazie al lavoro dei dataminer.

Epic Games stravolge così il mondo di Fortnite, la Stagione 11 propriamente detta non prenderà il via in favore di un "Capitolo 2" che godrà probabilmente di altre dieci stagioni prima di dare il via al Capitolo 3. Una strategia certamente interessante, che ha destato non poca curiosità tra i giocatori, e non solo.