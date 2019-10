Fortnite Capitolo 2: ecco le prime novità in attesa delle patch note ufficiali

Ci siamo quasi: la Stagione 1 del capitolo 2 di Fortnite sta per cominciare ed è già disponibile la patch di Fortnite 2. Dopo i leak di ieri dunque stiamo finalmente per scoprire ufficialmente cosa ci aspetta nella nuova incarnazione del popolarissimo battle royale di Epic Games.

Stando alle prime anticipazioni avremo una nuova mappa, con diverse armi, oggetti, meccaniche e tanto altro. Grazie ai soliti leaker che ieri hanno fatto uscire il trailer della nuova stagione di Fortnite, sappiamo che nella nuova mappa troveremo una Centrale elettrica, una diga, e un ristorante di pesce. Si tratta di ambienti che strizzano l'occhio all'acqua, per cui l'ipotesi più accreditata è che potremo finalmente nuotare, come visto in un frammento del trailer, ma anche pescare, ad esempio, e sembra esserci una meccanica relativa ai tuffi.

Torneranno anche i battle pass, come per ogni nuova stagione, con tantissimi elementi estetici da sbloccare, così come missioni, sfide e quant'altro. Si prevede anche che sarà possibile riguadagnare una parte dei V-Bucks spesi, come avvenuto nella Stagione 10 dove Epic mise in palio 1500 V-Bucks da guadagnare col battle pass.

Queste per il momento le primissime novità del gioco, in attesa di scoprirne di più quando la patch sarà finalmente online per tutti.