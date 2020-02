Fortnite Capitolo 2: quando finisce la Stagione 2?

La settimana scorsa è finalmente arrivata l'attesissima Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, che ha movimentato un po' le cose nel Battle Royale di Epic Games dopo oltre cento giorni senza un aggiornamento corposo (per approfondire, trovate sul nostro sito tutte le novità della Stagione 2 di Fortnite).

Ma mentre siamo tutti impegnati nelle varie sfide e a scoprire le varie sfizioserie dell'aggiornamento (ad esempio, ecco la guida per sbloccare la skin di Deadpool in Fortnite), c'è chi pensa già a cosa verrà dopo. Tramite un messaggio in-game infatti, è trapelata la presunta data in cui terminerà la Stagione 2 di Fortnite. Si tratta di un avviso che potete leggere al momento dell'acquisto del Pass Battaglia, nello spazio relativo alle politiche per i rimborsi. Stando a quanto si legge, la Stagione 2 di Fortnite potrebbe terminare il 30 Aprile.

Naturalmente Epic non ha ancora annunciato nulla a riguardo, ma le tempistiche sono abbastanza plausibili, dato che generalmente le varie stagioni di Fortnite durano circa dieci settimane, salvo ritardi dovuti allo sviluppo. La Stagione 2 di Fortnite è iniziata il 20 Febbraio, per cui ci saremmo quasi.

Per il momento però continuiamo a divertirci con la versione attuale. Vi sta convincendo l'ultimo aggiornamento di Fortnite?