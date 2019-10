Fortnite Capitolo 2: già scovato il primo oggetto mitico?

Il Capitolo 2 di Fortnite è online ormai da qualche giorno, e i giocatori stanno già scoprendo tutte le novità annunciate da Epic Games. C'è però come sempre chi non si accontenta, e quindi i soliti data miner stanno scavando a fondo per tentare di scoprire qualche nuova caratteristica in anteprima.

I curiosoni di Fortnite sembra abbiano addirittura già trovato il primo oggetto mitico del gioco. Come saprete, una delle nuove meccaniche è quella di poter pescare, per raccogliere materiali e altri oggetti e ricompense varie, tanto che non è raro imbattersi in pescatori improvvisati nelle proprie scorribande su Fortnite.

Uno dei leak riguarda proprio la pesca: HYPEX, nome noto del gioco, ha scoperto l'esistenza di un "Pesce rosso mitico", che potrebbe stare per essere inserito nel gioco. Si tratta per l'appunto di quella che sembra una statua dorata raffigurante un pesce, posta su un piccolo piedistallo, che i giocatori possono pescare in maniera casuale.

Stando alla descrizione, l'oggetto potrà essere lanciato contro i propri avversari, per infliggergli 90 danni. Non è chiaro al momento se si tratta di danno da impatto diretto, o se avrà un raggio in cui ha effetto. HYPEX ha scoperto anche i suoni prodotti dal pesce d'oro, che potete trovare nei tweet in calce alla news.

Ovviamente non è detto che il misterioso oggetto alla fine faccia il proprio debutto nel gioco, ma è sicuramente un segno che gli sviluppatori hanno molte idee per il nuovo capitolo di Fortnite.

Che ne pensate?

