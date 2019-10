Fortnite Capitolo 2: ci siamo! I server sono offline e la patch è scaricabile

Il buco nero che ha inghiottito Fortnite nei giorni scorsi sembra che stia per dissolversi e far spazio finalmente al Capitolo 2 di Fortnite, dopo che una geniale mossa di marketing di Epic Games ha come spazzato via l'intera mappa del gioco rendendolo di fatto ingiocabile per qualche giorno.

Poco dopo le 10 di questa mattina infatti, molti giocatori hanno iniziato a riportare che dopo aver guardato nuovamente il buco nero per un periodo indefinito di tempo, è finalmente comparso l'avviso "Servers are down" che precede la distribuzione della nuova patch, che infatti è ora finalmente disponibile sia su Xbox One che PC.

Al momento la patch su Xbox pesa oltre 19GB, mentre su PC 14.9 GB. Si tratta, come prevedibile, di un aggiornamento molto corposo, che ci porterà finalmente nella Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite.

È ancora difficile dire cosa aspettarsi, anche se non siamo propriamente all'oscuro di tutto, dato che nelle scorse ore sono trapelati diversi leak su Fortnite 2 e addirittura un trailer di Fortnite 2 che ha fornito alcune indicazioni preliminari su quello che troveremo quando i server saranno di nuovo online.

Noi terremo gli occhi ben aperti per informarvi su tutte le novità. Nel frattempo, date un'occhiata al nostro sito dove troverete tutte le informazioni sul capitolo 2 di Fortnite.