Fortnite Capitolo 2, spunta il trailer del Pass Battaglia con skin, armi e molto altro

Mentre i giocatori di tutto il mondo continuano ad osservare il Buco Nero di Fortnite che ha ingoiato l'intero mondo di gioco nella speranza che accada qualcosa, è sbucato in rete quello che sembra essere a tutti gli effetti il trailer del Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite.

Il video è stato chiaramente trafugato prima del tempo, e oltre a confermare la denominazione dell'imminente stagione, mostra un assaggio dei nuovi contenuti cosmetici che i giocatori potranno sbloccare avanzando nel Pass Battaglia. Il filmato mostra le nuove skin, nuove armi, un giocatore che pesca e un altro che trasporta un suo compagno di squadra ferito, e anticipa l'introduzione di "nuovi modi per aumentare di livello". S'intravedono inoltre il motoscafo (un veicolo inedito per Fortnite) e ovviamente tanti scorci della nuova mappa della Battaglia Reale. Potete ammirarlo in apertura di notizia, buona visione!

Nel frattempo, rimaniamo in attesa per scoprire l'orario in cui prenderà il via il Capitolo 2 di Fortnite. Stando ai più recenti rumor, l'inizio sarebbe fissato per le ore 22:05 di oggi 14 ottobre. Durante le ore di stop, alcuni giocatori sono riusciti a decifrare il codice del Buco Nero di Fortnite: è un messaggio del Visitatore!