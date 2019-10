Fortnite Capitolo 2: spuntano i Pesci Dorati con morte istantanea al primo colpo!

Il nuovo inizio di Fortnite 2 non sarà così rivoluzionario come avremmo sperato nelle convulse giornate dominate dal Buco Nero, ma di certo ci attendono diverse novità contenutistiche che definire originali sarebbe un eufemismo: diversi utenti, infatti, affermano di essere stati colpiti da un Pesce Dorato!

Avvistato a più riprese dai dataminer intenti a sondare le righe di codice più nascoste degli ultimi update e hotfix minori di Fortnite Capitolo 2, il Pesce Dorato è il nuovo oggetto di livello Mitico che dovrebbe fare la sua comparsa nella dimensione battle royale della nuova isola di Fortnite 2.

L'equipaggiamento in questione si riallaccia inevitabilmente alla nuova meccanica di gameplay implementata da Epic, ossia quella legata alla possibilità di pescare armi e oggetti dai numerosi specchi d'acqua presenti sulla mappa. Nonostante la sua introduzione non sia stata ancora annunciata in via ufficiale dagli autori di Epic Games, diversi esploratori dell'isola di Fortnite 2 affermano di essere stati abbattuti da utenti in possesso del letale Pesce Dorato.

Come possiamo osservare nei filmati d'esempio registrati dagli sfortunati giocatori incappati in questo oggetto Mitico, il Pesce Dorato sembra essere in grado di uccidere con un sol colpo gli avversari, provocando non poco malumore in chi, giustamente o meno, ritiene che questo equipaggiamento vada depotenziato per dare modo a chi ne viene colpito di poter reagire all'attacco ricevuto. Nella speranza di venire a capo al più presto di questo enigma ittico, vi lasciamo al nostro speciale su mappa gameplay e novità di Fortnite Capitolo 2.