Fortnite Capitolo 2: spuntano i primi indizi dell'evento di Natale

Nonostante il rinvio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, che avrà inizio solo nel mese di febbraio 2020, Epic Games ha promesso grandi cose per il periodo natalizio e sul web stanno emergendo i primi dettagli sul prossimo evento.

I dataminer, in costante lavoro per decifrare tutti i pacchetti che vengono progressivamente estratti dai file aggiunti con l'ultimo aggiornamento, sono infatti riusciti ad estrapolare la musica che accompagnerà i lanci dal Bus della Battaglia nel corso delle prossime settimane. Altra scoperta dei leaker riguarda l'aspetto della mappa durante l'evento, che dovrebbe presentare una leggera nebbia che potrebbe scatenare le ire di alcuni giocatori più attenti verso il lato competitivo del gioco.

Sembra però che gli indizi sull'evento a tema natalizio non siano arrivati solo dai dataminer ma anche dagli stessi sviluppatori, che hanno nascosto a Moli Molesti un container pieno zeppo di addobbi natalizi. Si tratta chiaramente di un divertente modo di preannunciare l'arrivo di modifiche estetiche alla mappa del battle royale, che verrà addobbata per le feste come accade ormai da qualche anno. Non si hanno invece notizie circa l'evento in diretta promesso dagli sviluppatori, il quale potrebbe nuovamente stravolgere alcune aree della mappa.

In attesa di scoprire quali saranno le sfide gratuite di Natale e le relative ricompense, vi ricordiamo che sono state scoperte attraverso un leak tutte le skin in arrivo nelle prossime settimane in Fortnite Capitolo 2. Nel caso in cui ve lo foste perso, inoltre, è partito oggi un nuovo sondaggio nel negozio oggetti della Battaglia Reale di Fortnite Capitolo 2, attraverso il quale potrete scegliere fra 3 diverse skin inedite quale dovrà approdare nello shop.