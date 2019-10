Fortnite Capitolo 2: la Stagione 1 durerà meno del previsto?

Tra le principali novità di Fortnite Capitolo 2 potrebbe esserci, come vociferato nel corso delle ultime settimane, la presenza di stagioni dalla durata molto più breve rispetto a quanto visto in passato.

Dando infatti un'occhiata alla schermata del Pass Battaglia possiamo notare come il timer che indica la fine della stagione corrente segnali solo 53 giorni. A dare ulteriore conferma della durata ridotta della stagione è la quantità di "blocchi" dedicati alle sfide settimanali nell'apposito menu, nel quale possiamo vedere chiaramente che non vi saranno le classiche 10 settimane. In teoria, quindi, la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 avrà il via nel corso della prima settimana di dicembre, giusto in tempo per un evento a tema natalizio.

Non è inoltre da escludere che Epic Games abbia deciso di ridurre in maniera definitiva la durata delle stagioni, così da proporre con una certa costanza dei particolari eventi in game e nuove meccaniche di gameplay.

Vi ricordiamo che grazie al lavoro dei dataminer sono state pubblicate le prime tre schermate di caricamento settimanali di Fortnite Capitolo 2, le quali si sbloccano completando le varie sfide del Pass Battaglia.

Avete già letto l'elenco di armi e oggetti rimossi in Fortnite Capitolo 2?