Fortnite Capitolo 2, Stagione 5: come potenziare le armi

Per la prima volta nel corso della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2, una delle sfide settimanali chiede ai giocatori di sfruttare il nuovo sistema di potenziamento delle armi, il cui funzionamento è cambiato profondamente rispetto a quanto visto nelle passate stagioni.

Con l'arrivo della Stagione 5, infatti, il team di sviluppo ha rimosso ogni singola postazione per il potenziamento delle bocche da fuoco che erano prima sparsi in giro per tutta l'isola del battle royale. Se volete aumentare la rarità della vostra arma non potrete più quindi spendere le unità di legno, metallo o pietra accumulate con il vostro piccone e la valuta utile per questo scopo è l'oro. Per potenziare un'arma occorre quindi accumulare un bel po' di Lingotti d'Oro e recarsi presso uno dei tanti personaggi non giocanti (PNG) che Epic Games ha posizionato in svariati luoghi della mappa: avvicinatevi ad un personaggio equipaggiando l'arma che volete potenziare e selezionate l'apposita opzione nella ruota delle interazioni.

Prima che vi fiondiate a potenziare le armi, dovreste sapere che il costo del potenziamento dipende dal colore di partenza dell'arma e che alcune armi non possono essere potenziate. L'obiettivo della missione consiste nell'applicare un potenziamento ad un'arma per tre diverse volte e, se volete semplificarvi al massimo il lavoro e spendere pochi Lingotti d'Oro, vi suggeriamo di farlo utilizzando tre diverse armi comuni (quelle con lo sfondo grigio). Se invece l'oro non vi manca, potete raccogliere un'arma comune e potenziarla tre volte e portandola quindi al livello di rarità viola (epico).

Se non sapete dove trovare gli NPC nel battle royale, potete sempre dare un'occhiata alla nostra guida con la posizione di alcuni personaggi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine è presente anche la guida su come fare una nuotata a Lago Languido in Fortnite Capitolo 2.