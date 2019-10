Fortnite Capitolo 2: dove trovare e come scoprire i Luoghi Storici

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle missioni Nuovo Mondo. In questa mini-guida vi spieghiamo come portare a termine quella che richiede di visitare 10 Luoghi Storici all'interno della nuova mappa.

Le missioni della prima Settimana della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 vogliono spingere i giocatori a scoprire i nuovi luoghi e i nuovi elementi della mappa. Nello specifico, la missione presa in esame in questa mini-guida richiede di visitare i Luoghi Storici. Cosa sono e dove si trovano? Ve lo spieghiamo di seguito.

Dove trovare i Luoghi Storici di Fortnite Capitolo 2

Al contrario dei Luoghi Indicati, i Luoghi Storici non sono contrassegnati sulla mappa con un nome, motivo per cui dovreste scoprirli semplicemente visitando l'isola. Per semplificarvi la vita, a fondo pagina abbiamo indicato i vari Luoghi Storici scoperti fino a questo momento nell'isola, contrassegnandoli sulla mappa. Per completare la missione, non dovrete far altro che visitarne 10. Se avete bisogno di un riferimento visivo per riconoscere più facilmente i Luoghi Storici, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Come sempre, completare le missioni vi permetterà di ottenere nuove ricompense e avanzare di livello. Per saperne di più, a tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come funziona il sistema di progressione del Pass Battaglia della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2.