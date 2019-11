Fortnite Capitolo 2: dove trovare funghi da mangiare in giro per la mappa

Tra le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 ce n’è anche una che chiede al giocatore di raccogliere in giro per la mappa dieci diversi oggetti come mele e funghi. Cerchiamo quindi di individuare le aree della mappa con la maggior concentrazione di questi oggetti.

Dal momento che in Fortnite Battaglia Reale si gioca quasi sempre con l’intero indicatore della salute al massimo, ci limiteremo a fornirvi dettagli sulla posizione dei funghi, che possono sempre essere raccolti per ricaricare lo scudo e possono quindi aiutarvi a completare la sfida.

Ecco di seguito le principali posizioni dei funghi in Fortnite:

Tutta l’area che circonda Pantano Palpitante, trovate dei speciali funghi fluorescenti che ricaricano vita e scudo nel tempo

Nord-est di Fattoria Frenetica, nell'area con gli alberi che formano un cerchio con tre forzieri al suo interno

Sud di Foresta Frignante, lungo il fiume

Per semplificarvi la vita abbiamo creato per voi una mappa con sopra indicata la posizione dei funghi nelle varie aree.

