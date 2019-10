Fortnite Capitolo 2: Tutte le novità ufficiali svelate da Epic Games

Dopo il panico generato dal buco nero che aveva inghiottito Fortnite, e i leak arrivati nelle scorse ore, Epic Games ha finalmente svelato ufficialmente e reso disponibile la patch per il Capitolo 2 di Fortnite, andato online proprio stamattina, in attesa che anche i server del gioco tornino attivi.

La stessa Epic Games sul proprio sito ha anche svelato le prime caratteristiche ufficiali di Fortnite 2. Innanzitutto ci sarà una nuova isola con ben 13 nuove località, in cui potremo atterrare e iniziare a giocare.

Sono previsti tanti giochi acquatici, una caratteristica che è sempre mancata al gioco, e che ora invece renderà possibile nuotare, andare a pesca, guidare motoscafi e tanto altro ancora da svelare.

Epic ha annunciato anche nuove possibilità per supportare la propria squadra: arriva il bazooka a bende ad esempio, e sarà possibile portare al sicuro i compagni caduti trasportandoli in braccio. Ovviamente arriveranno anche nuove emote di gruppo, come la già annunciata Batti Cinque.

Un'altra novità riguarda la possibilità di cercare rifugio nel fieno e nei cassonetti ad esempio, per prendere alla sprovvista i propri avversari. Ci saranno anche taniche di benzina e bidoni esplosivi per un'entrata in scena col botto.

Per quanto riguarda il combattimento invece, si avrà a disposizione un'arsenale ridotto, e sarà possibile migliorare le proprie armi raccogliendo risorse e usandole alla postazione di potenziamento.

Infine è stato annunciato un nuovo pass battaglia con un nuovo sistema di PE e medaglie da raccogliere a ogni partita.

Insomma, tantissime novità che saranno svelate ancora più nel dettaglio nelle prossime ore da Epic Games. Che ne pensate?