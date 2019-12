Fortnite Capitolo 2: un virus colpisce la skin Palla 8, primo indizio della Stagione 2?

Nel corso degli ultimi giorni una delle numerose skin presenti nel Pass Battaglia della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 ha iniziato a subire un misterioso cambiamento che, secondo alcuni appassionati, potrebbe rappresentare il primo indizio di ciò che vedremo il prossimo febbraio nella Stagione 2.

Chiunque abbia superato il livello 100 del Pass Stagionale può infatti vedere come al costume Palla 8 si sia aggiunto uno stile alternativo che mostra la versione bianca della skin colpita da uno strano virus. La parte del corpo del personaggio ricoperta dal virus dipende dal livello stagionale dell'utente e, per ottenere la versione definitiva dello stile aggiuntivo, bisogna raggiungere il livello 300. Stando al parere di alcuni fan che amano studiare gli avvenimenti di gioco e valutarne le varie teorie, questa trasformazione potrebbe avere qualcosa a che fare con gli eventi che colpiranno Fortnite tra poco più di un mese, ovvero all'arrivo dell'attesissima seconda stagione. Non è infatti da escludere che la mutazione di Palla 8 possa portare ad un evento più grande e in grado di coinvolgere l'intera mappa e le due fazioni attualmente in lotta.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul futuro del gioco, vi ricordiamo che sono attualmente disponibili nel negozio oggetti le skin Kane e Folletta di Fortnite Capitolo 2.