Fortnite Capitolo 2: uno YouTuber ha creato un vero videogioco con la Modalità Creativa

Uno YouTuber è riuscito ad esprimere al meglio le potenzialità della Modalità Creativa di Fortnite, creando un vero e proprio "gioco all'interno del gioco" utilizzando l'editor messo a disposizione dai ragazzi di Epic.

Da un certo punto di vista la Modalità Creativa ha rivoluzionato il modo di utilizzare Fortnite. Epic è infatti riuscita a formare una vera e propria community di giocatori che non utilizzano Fortnite in maniera tradizionale ma utilizzano l'editor interno per creare una serie praticamente infinita di contenuti tutti diversi e pronti all'uso. Tra questi lo YouTuber Mustard Plays che ha creato un intero videogioco su sei mappe differenti.



"The Fourth Dimension", questo il titolo dell'opera, è provvisto di una campagna completa composta di storia, enigmi, nemici, livelli segreti e boss da combattere. Secondo Chad Mustard, l'uomo dietro al canale, i giocatori possono aspettarsi un'avventura che dura dalle sei alle dieci ore. Lo "sviluppo" invece ha richiesto sei mesi di tempo.

Prima di lasciarvi al trailer di "The Fourth Dimension" vi ricordiamo che oggi è possibile ottenere almeno 125 V-Buck gratis su Fortnite. Inoltre sulle nostre pagine potete trovare una guida su come completare le Sfide Giornaliere di Fortnite Capitolo 2.