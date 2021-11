Fortnite: il Capitolo 3 arriverà a dicembre secondo una teoria dei fan

Stando ad una nuova teoria dei fan, Epic Games sarebbe pronta a lanciare Fortnite Capitolo 3 proprio tra qualche settimana, in concomitanza con la conclusione della Stagione 8 del battle royale.

Ma perché la community è convinta che gli sviluppatori stiano per fare un passo tanto grande? La risposta è da cercare nei post e nelle dichiarazioni di alcuni esponenti della software house che, per qualche strana ragione, non hanno mai fatto riferimento alle stagioni successive all'ottava. Solitamente Epic Games ha sempre citato senza particolari problemi le stagioni che sarebbero arrivate in futuro, dal momento che la numerazione non contiene alcun tipo di spoiler sugli eventuali contenuti. Stranamente, però, la Stagione 9 non è mai stata citata e si parla sempre di generici 'aggiornamenti futuri'. Anche alcuni popolari content creator hanno diffuso messaggi criptici al riguardo, lasciando intendere che presto potrebbe arrivare qualcosa di molto grosso.

Ad insospettire ulteriormente i giocatori è la recente dichiarazione dei dataminer, secondo i quali il Buco Nero sarebbe stato aggiornato proprio qualche giorno fa. Che al termine della Stagione 8 sia in arrivo un altro periodo di blackout seguito da una rivoluzione del gioco? Dopotutto sono sempre più insistenti i rumor dell'imminente arrivo di una modalità Creativa 2.0 di Fortnite in grado di dare grande libertà ai giocatori nella creazione di contenuti e non ci sarebbe migliore occasione di pubblicare un update simile del debutto del Capitolo 3.

