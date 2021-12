Fortnite Capitolo 3 in arrivo: Spider-Man volteggia nel trailer del nuovo Battle Pass

Con l'esordio della nuova mappa di Fortnite: Capitolo 3, molte aree ormai sparite hanno fatto ritorno all'interno del battle royale direttamente dal passato del titolo.

Con il free to play attualmente offline in seguito alla trasmissione dello spettacolare evento La Fine, il nuovo capitolo di Fortnite si appresta a prendere il via. E mentre la community freme per il ritorno online di Fortnite: Battaglia Reale, Epic Games non manca di offrire interessanti aggiornamenti su ciò che attende i giocatori nella Stagione 1 del Capitolo 3 del gioco.

L'ultimo aggiornamento da parte della software house riguarda il nuovo Battle Pass che arriverà in-game. Con il trailer che potete visionare in apertura a questa news, il team del battle royale ha confermato l'ingresso in campo di Spider-Man, oltre che di alcuni nuovi volti. Nello specifico, i giocatori in possesso del Battle Pass potranno progressivamente sbloccare i seguenti contenuti:

"Lotus Walker" Shanta, sbloccabile immeditatamente;

Spider-Man;

Ronin;

Lt. John Llama;

Gumbo;

Harlowe;

Haven;

Il leader di The Seven The Foundation;

Tra samurai, bizzarri guerriglieri lama e persino supereroi Marvel, la scelta non sembra assolutamente mancare, con l'isola dipronta a popolarsi di peculiari nuove personalità. Al momento, non resta dunque che attendere la partenza ufficiale della Stagione 1 di questa nuova fase del battle royale.