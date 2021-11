Fortnite Capitolo 3: il Buco Nero sta per tornare dopo 'La Fine'?

Come ormai ben saprete, manca poco più di una settimana all'evento La Fine di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8, il quale segnerà la fine dell'attuale arco narrativo e ci accompagnerà verso il misterioso Capitolo 3. Ma cosa accadrà alla fine dell'evento?

Attualmente i post pubblicati da Epic Games sul sito ufficiale spiegano nel dettaglio come prendere parte all'evento, quali sono le ricompense gratuite e poco altro. Ad essere totalmente assenti dai post in questione sono i dettagli sull'inizio del Capitolo 3. Al momento, quindi, sappiamo quando terminerà il Capitolo 2 ma non abbiamo alcun tipo di informazione sulla ripartenza dei server. A tal proposito, sono in molti a pensare che alla fine dell'evento che metterà i giocatori di fronte alla perfida Regina dei Cubi, l'ormai popolare Buco Nero possa tornare alla ribalta e tenere sospesi i giocatori per ore o addirittura giorni.

La fine dell'evento dovrebbe essere fissata alle ore 22:30 circa del prossimo sabato 4 dicembre 2021 ed è improbabile che Epic Games decida di pubblicare il nuovo aggiornamento nel fine settimana: non possiamo quindi escludere che per uno o due giorni il gioco resterà inaccessibile per consentire agli sviluppatori di apportare tutti gli aggiornamenti che dovrebbero stravolgere il gioco con tante novità.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come assistere all'evento La Fine di Fortnite Capitolo 2.