Fortnite Capitolo 3, cambia tutto: punti d'interesse, armi e Dispositivo

Come ormai noto, la Stagione 1 del nuovo capitolo del battle royale ha portato con sé una impressionante selezione di novità, con l'introduzione di tende, corone e altro ancora in Fortnite: Battaglia Reale. Ma non è tutto.

Immancabile infatti una rassegna di armi inedite, per un arsenale ancora più ricco da sfruttare nelle battaglie reali. In particolare, con la stagione "Sottosopra" arrivano nel free to play le seguenti bocche da fuoco:

Fucile d'Assalto Ranger;

Fucile d'Assalto MK Seven;

Fucile a Pompa Percussore;

Fucile Pesante Automatico;

Pistola Secondaria;

Mitraglietta Stinger;

Fucile di Precisione Bolt-Action del Cacciatore;

Sul fronte delle novità per quanto riguarda l'isola di gioco di Fortnite, non mancano all'appello le nuove aree. Nella metà ovest dell'atollo, le nevi ricoprono il ritrovato Boschetto Bisunto e il Deposito di Truciolandia. A est, prevale invece un bioma estivo, tubato però dalla presenza dei misteriosi "Sette", che ne hanno fatto il proprio avamposto. Qui si trova il Santuario, accanto alla statua del creatore della Fondazione. In quest'area, troviamo anche il nuovo Daily Bugle di casa Marvel. A sud, infine, attende un deserto, nel quale troviamo il Circuito Chonker, il Canyon Condominiale e Cascina Caciotta.



Cambiamenti anche per quanto riguarda gli incarichi, che ora appariranno direttamente nella Lobby. Ogni giorno, alle ore 15:00, saranno disponibili i nuovi incarichi giornalieri, ai quali si affiancheranno quelli settimanali e stagionali. Un nuovo tipo di incarico fa inoltre il suo debutto in Fortnite: Battaglia Reale. Per avervi accesso, i giocatori devono dirigersi verso il Santuario, per sfruttare il nuovo strumento Dispositivo. Utilizzando quest'ultimo, sarà possibile udire la voce dello Scienziato, uno dei membri dei Sette, pronto a offrirvi istruzioni.