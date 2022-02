Fortnite Capitolo 3: come completare tutti gli incarichi della Settimana 9

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente ricca di novità per i giocatori di Fortnite Capitolo 3, i quali non solo hanno scoperto l'esistenza delle skin di Bruno Mars e Anderson Paak ma hanno anche ricevuto un update degli incarichi stagionali, dal momento che sono ora disponibili tutti quelli relativi alla Settimana 9 della Stagione 1.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Infliggi danni agli avversari con il fucile pesante (0/200) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La prima missione dell'elenco è una delle più semplici, dal momento che per essere completata richiede ai giocatori di continuare ad usare fucili a pompa di qualsiasi tipo con l'obiettivo di accumulare un totale di 200 punti danno, che equivalgono ad un avversario con salute e scudo al 100%. Se non riuscite a completare la sfida nelle modalità classiche (Solo, Coppie, Terzetti o Squadre), potete sempre affidarvi alla Rissa a Squadre.

Raggiungi il massimo degli scudi in partite diverse (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida molto facile, poiché vuole che i giocatori del battle royale raggiungano il 100% degli scudi in tre partite diverse. Vi ricordiamo che le pozioni piccole ripristinano fino al 50% dell'indicatore blu dello scudo e solo le pozioni grandi possono riempirlo completamente. Sappiate però che è possibile ricaricare gli scudi anche distruggendo i barili di Succo Succoso e mangiando funghi, senza considerare il gadget introdotto solo di recente che può essere piazzato a terra e spruzzare Slurp fino a ricaricare totalmente lo scudo di chiunque si trovi nel suo raggio d'azione.

Saccheggia le consegne di rifornimenti (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Dal momento che molte sfide possono essere completate molto più agilmente nella modalità Rissa a Squadre, vi suggeriamo di approfittarne anche per completare questo incarico relativo alle consegne di rifornimenti. Per chi non sapesse di cosa si tratta, le consegne non sono altro che le casse di colore blu che vengono distribuite nel corso delle partite di tutte le modalità, ma nella Rissa a Squadre il loro numero è parecchio più elevato e ci sono quindi maggiori probabilità di trovarne una. Vi ricordiamo che è possibile distruggere il pallone legato alla cassa per velocizzarne l'atterraggio e sottrarla agli altri giocatori prima che la raggiungano.

Incendia strutture (0/10) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questo incarico settimanale può essere completato con grande facilità in Rissa a Squadre, dove nelle fasi finali si costruiscono grosse strutture prevalentemente in legno. Cercate di recuperare qualche lucciola nel corso delle fasi iniziali della partita e poi lanciatelo sulle strutture di legno, con un paio di tiri ben piazzati riuscirete a dar fuoco a 10 strutture e a completare la sfida.

Recupera salute nella Tempesta (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida è velocissimo, purché riusciate ad organizzarvi nelle prime fasi di una partita qualsiasi. Atterrate in un luogo a bordo dell'isola e recuperate un qualsiasi oggetto curativo (vanno bene anche pesci comuni, mele o bende). A questo punto attendete che il primo cerchio di chiuda e, dopo aver subito anche solo un punto di danno dalla tempesta, procedete con l'utilizzo dell'oggetto curativo per completare l'incarico..

Distruggi i nascondigli (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Quando si parla di nascondigli in Fortnite Capitolo 3, si intendono tutti quegli elementi dello scenario nei quali i giocatori possono nascondersi in seguito alla pressione del tasto per l'interazione. In poche parole, dovete andare in giro per la mappa del battle royale e distruggere a suon di picconate le balle di fieno, i cassonetti e i bagni chimici. Distruggete tre di questi oggetti (non importa che siano diversi) e la sfida verrà considerata completata.

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida classica di Fortnite e richiede un pizzico di pazienza per essere completata. L'obiettivo è quello di visitare nella stessa partita cinque diversi luoghi contrassegnati da un nome sulla mappa del gioco. Esistono diversi modi per riuscire nell'impresa e uno di questi è partecipare ad un match di Rissa a Squadre e sfruttare la possibilità di utilizzare in qualsiasi momento il deltaplano e spostarsi rapidamente tra un luogo e l'altro. Un'altra strategia è quella di atterrare in un luogo ai bordi dell'isola e spostarsi con un veicolo molto veloce come un quad annientatore.

