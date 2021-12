Fortnite Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 1

Con l'apertura dei server la scorsa domenica alle ore 16:00 italiane, Epic Games ha ufficialmente dato il via alla Settimana 1 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1 che, come da tradizione, propone una serie di sfide da completare per scalare più velocemente i livelli del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Scopri il Dispositivo (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Raggiungete un qualsiasi punto d'interesse della mappa ad eccezione di "Stretto Sonnolento, Il Daily Bugle" e "Crocevia Conici": noterete un piccolo segnale a forma di rombo sulla mappa che indica la posizione di un dispositivo circondato da un'aura blu con il quale interagire per completare la missione.

Danneggia avversari mentre scivoli (0/50) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come fare una scivolata in Fortnite Capitolo 3.

Salta attraverso anelli in fiamme su un veicolo (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

A Circuito Chonker e a Bobine Brulle sono presenti dei cerchi di fuoco quasi impossibili da non vedere. Recatevi in questi punti d'interesse con un qualsiasi veicolo e attraversate i cerchi. Nel caso in cui doveste incontrare qualche difficoltà, costruite una rampa così da raggiungere agilmente i cerchi col veicolo.

Apri un caveau con un altro giocatore (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovreste dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come aprire un caveau senza l'aiuto di un altro giocatore in Fortnite Capitolo 3. In caso contrario, posizionatevi di fronte alla serratura elettronica di una delle camere blindate sparse in giro per la mappa accompagnati da un alleato per completare la sfida.

Ottieni eliminazioni con una mitraglietta o un fucile di precisione (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Niente di troppo complicato, visto che la sfida non va completata in un'unica partita e potete utilizzare qualsiasi arma appartenente ad una delle due categorie.

Scopri luoghi indicati (0/10) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa missione andrebbe completata il prima possibile, poiché l'esplorazione di tutti i punti d'interesse della mappa, ovvero quelli contrassegnati da un "???", permette di 'sbloccarli' nell'apposita schermata e di ottenere una manciata di Punti Esperienza. Visitate la quasi totalità dei POI del Capitolo 3 e completerete questa sfida.

Cerca forzieri o scatole di munizioni presso dei punti di riferimento (0/10) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Probabilmente completerete questa sfida senza nemmeno accorgervene, visto che quasi sicuramente atterrerete presso punti di riferimento e aprirete forzieri e scatole di munizioni per prepararvi a combattere.

Atterra al Daily Bugle e piazzati nella Top 25 (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida richiede un po' di pazienza, poiché occorre atterrare al Daily Bugle (l'area a nord-est della mappa) e arrivare almeno al 25° posto. Se non riuscite a completare questa missione, potreste atterrare al luogo indicato e poi nascondervi all'interno di un cespuglio in attesa che il numero di giocatori sopravvissuti scenda.

Posiziona le scorte in una sola partita (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Una volta sbloccata questa sfida visitando l'area della mappa chiamata I Jonesy, dovete andare in giro per questo luogo alla ricerca di piccoli oggetti circondati da un'aura blu con i quali interagire. Trovate tutte e tre le scorte senza morire e sarà fatta.

Posiziona telecamere di sorveglianza in una sola partita (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Sull'isola ad est del Santuario, ai piedi dell'enorme statua in pietra di Fondazione (verso est), potete trovare due sagome di colore blu con le quali interagire per il posizionamento delle telecamere.

Distruggi i disturbatori di segnale in una sola partita (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

In questo caso dovete recarvi sull'isola più grande a nord-est del Santuario, quella dalla forma triangolare. Sulla superficie dell'isolotto sono sparsi diversi dispositivi circondati da un'aura blu che potete distruggere a suon di picconate o tramite l'ausilio di un'arma da fuoco.

Ecco di seguito l'elenco degli incarichi extra grazie ai quali potete ottenere qualche XP aggiuntivo:

Completa 3 incarichi stagionali (0/3) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza

Completa 6 incarichi stagionali (0/6) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza

Completa 10 incarichi stagionali (0/10) - Ricompensa: 55.000 Punti Esperienza

Sapevate che Pinnacoli Pendenti sta per tornare in Fortnite Capitolo 3?