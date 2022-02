Fortnite Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 10

Mentre nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3 continuano ad essere in vendita le skin di Boba Fett e Fennec Shand dall'ultima serie TV a tema Star Wars , il battle royale di Epic Games si aggiorna con gli incarichi della Settimana 10 della Stagione 1.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Passa 3 secondi di tempo in volo su un veicolo (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

A differenza di altre sfide simili proposte dal team di sviluppo di Fortnite Battaglia Reale nelle passate stagioni, in questo caso il tempo trascorso in volo su un mezzo non è cumulativo e occorre quindi effettuare un'unica acrobazia in grado di farvi restare in aria per tre secondi. Esistono principalmente due metodi per completare la sfida: il primo è quello di costruire un'enorme rampa e poi salirci con un mezzo, l'altro è invece di sfruttare qualche ostacolo per prendere il volo con il quad annientatore e utilizzare il turbo per restare in aria per una manciata di secondi. Se volete vincere facile, potreste anche usare il quad su una rampa.

Costruisci strutture (0/20) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questo incarico, dal momento che non occorre fare altro che costruire venti diverse strutture con i materiali accumulati. Se avete fretta, potete completare la missione in Rissa a Squadre, dal momento che si iniziano i match di questa modalità con 150 unità di ogni materiale.

Usa bende (0/10) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice da portare a termine, visto che le bende sono un consumabile molto comune nel mondo di Fortnite. Se non volete completare la sfida giocando normalmente, potete andare a caccia di bende e poi spostarvi all'interno della tempesta, così da curarvi man mano che la salute andrà consumandosi.

Prendi un'arma da fuoco mentre peschi (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Come ben saprete, quando si pesca ci sono buone probabilità che l'oggetto raccolto non sia un pesce e che si tratti di un'arma. Per completare questa missione non dovete fare altro che continuare a pescare fino a raccogliere un'arma (assicuratevi di avere uno slot dell'inventario vuoto per raccoglierla automaticamente). Potete velocizzare il completamento dell'incarico utilizzando la fiocina presso uno dei tantissimi punti di pesca.

Usa zipline diverse in una partita singola (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Nell'area tra Circuito Chonker, Canyon Condominiale e Bobine Brulle ci sono esattamente tre zipline che potreste sfruttare per completare la sfida. In alternativa, potreste pensare di approfittare delle tre zipline che si trovano nei dintorni di Caverna Celata o in quelle sparse in giro per il resto della mappa. Per avere maggiori probabilità di completare la sfida, potreste pensare di approfittare della modalità Rissa a Squadre per spostarvi più velocemente tra una zipline e l'altra ed evitare di ricominciare da zero in caso di morte.

Distruggi cassette delle lettere a Stretto Sonnolento o Pinnacoli Pendenti (0/5) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Tornano anche questa settimana le sfide che chiedono ai giocatori di distruggere a colpi di piccone gli elementi dello scenario. In questo caso dovete far visita a Stretto Sonnolento o Pinnacoli Pendenti (non importa quale dei due scegliate) e individuare le cassette delle lettere. Distruggetene cinque, anche in partite diverse, per portare a termine la sfida in questione e ottenere i punti esperienza.

Danneggia giocatori con una granata appiccicosa (0/100) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

L'ultimo incarico settimanale è anche il più difficile, dal momento che chiede ai giocatori di infliggere un totale di 100 punti danno con le granate appiccicose. Questo particolare oggetto da lancio può aderire al corpo dei nemici, rendendo impossibile per loro sfuggire all'esplosione, ma al contempo è molto difficile riuscire ad essere sufficientemente precisi da colpirli in questo modo e potrebbe essere meglio lanciare a terra l'esplosivo e completare la sfida in più tiri. Se invece volete velocizzare la sfida, potete giocare in Rissa a Squadre e lanciare la bomba appiccicosa su un nemico distratto o inattivo, così da infliggergli 100 punti danno e completare immediatamente l'incarico.

