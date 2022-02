Fortnite Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 11

In attesa di vedere le skin di Uncharted arrivare nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3, il battle royale gratis di Epic Games ha accolto le nuove sfide della Settimana 11, perfette per avanzare di qualche livello nel Pass Stagionale.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Visita siti di scavo di una Squadra Talpa (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

L'incarico in questione non è particolarmente complesso, dal momento che non occorre far visita ai punti d'interesse in una sola partita. Il vostro obiettivo è trovare i luoghi di scavo protetti dalle Guardie OI e, fortunatamente, in giro per la mappa se ne trovano ben cinque. Il nostro consiglio è quello di visitare quello a sud-est di Boschetto Bisunto (nell'unica parte desertica circondata dal fiume), ad ovest de I Jones e al centro del triangolo formato da Crocevia Conici, Santuario e Pinnacoli Pendenti. Sappiate che gli altri due siti di scavo si trovano a nord-est di Deposito Truciolandia e a nord-est di Stretto Sonnolento.

Sconfiggi Mancake, Ronin o Shanta in un duello (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Alcuni dei Personaggi attualmente presenti nella mappa di Fortnite Capitolo 3 possono essere sfidati in duello, così che in caso di vittoria si possa accedere a bottino di alto livello. Per completare questa sfida non occorre fare altro che interagire con uno dei tre personaggi, selezionare l'opzione per duellare ed eliminare il nemico. Potete trovare Ronin nell'edificio poco fuori Caverna Celata, Shanta sulle colline a sud-est di Canyon Condominale e Mancake vicino alla stazione di servizio a sud di Bobine Brulle.

Modifica strutture (0/15) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Probabilmente completerete questa sfida senza nemmeno accorgervene, dal momento che l'obiettivo è quello di apportare modifiche a quindici diverse strutture. Per chi non sapesse come fare, basta posizionarsi vicino ad una struttura creata dal giocatore o da un suo alleato, tenere premuto il tasto per la modifica (Cerchio su PlayStation, B su Xbox) e selezionare/deselezionare i tasselli che formano la struttura per variarne la forma.

Abbatti un Pino Legnoso guidando un veicolo (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questo incarico non è molto complesso, dal momento che basta procurarsi un qualsiasi veicolo e continuare a sbattere contro un Pino Legnoso fino a distruggerlo. Vi ricordiamo che i Pini Legnosi sono quegli alberi che si trovano nella parte a nord-ovest della mappa che presentano un fusto di colore chiaro e completamente retto che si stacca dalla radice dopo qualche colpo, cadendo al suolo.

Danneggia nemici con una pistola automatica (0/200) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questo incarico non dovete fare altro che continuare a danneggiare gli avversari con una pistola automatica, arma introdotta nel gioco poco più di una settimana fa. Nel caso in cui doveste avere difficoltà con la sfida, potete sempre provare a completarla nella modalità Rissa a Squadre oppure infliggere danni alle Guardie OI, le quali dovrebbero essere considerate nemici al pari dei giocatori avversari.

Atterra a Pinnacoli Pendenti e sopravvivi per 60 secondi (0/60) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La descrizione di questo incarico è abbastanza chiara e non necessita di troppe spiegazioni, sebbene possa servirvi qualche consiglio su come velocizzare il suo completamento. Pinnacoli Pendenti è infatti il luogo più affollato della mappa e la densità di giocatori non può che aumentare con una sfida del genere: sappiate però che l'incarico in questione può essere completato anche nella modalità Rissa a Squadre, così da avere meno preoccupazioni e ottenere subito la ricompensa.

Guida un Quad Annientatore a Picco Pinnacolo (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

L'ultimo incarico della settimana vuole che si raggiunga il luogo della mappa chiamato Picco Pinnacolo con un Quad Annientatore. Per chi non lo sapesse, Picco Pinnacolo non è altro che l'altissima montagna che si trova in corrispondenza di Caverna Celata e non è quindi molto lontana da Deposito Truciolandia e da altri luoghi nei quali è facile trovare un Quad Annientatore. Atterrate nei paraggi, saltate a bordo del veicolo e usate il turbo per scalare facilmente la montagna.

