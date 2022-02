Fortnite Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 12

Ci avviciniamo sempre di più alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3 e, in attesa di scoprire quali novità arriveranno a marzo nel battle royale gratis, ecco che il gioco accoglie gli incarichi della Settimana 12 della prima stagione, perfetti per recuperare qualche livello del pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Ottieni scudi a Cascina Caciotta (0/50) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La prima sfida settimanale di cui vi parleremo in questa guida non è affatto complessa, poiché il suo completamento può avvenire in pochi istanti. Basta infatti atterrare a Cascina Caciotta e andare alla ricerca di scudi. L'obiettivo è quello di ricaricare un totale di 50 punti scudo, quindi bastano due pozioni piccole oppure una grande. In alternativa, potete usufruire di altri consumabili che ripristinano gli scudi (che vi ricordiamo corrispondono all'indicatore blu sopra quello della salute, che invece è di colore verde).

Raccogli il tesoro usando la Mappa di Drake (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Chi gioca da tempo a Fortnite Battaglia Reale sa già com'è che funziona la mappa del tesoro e, dal momento che quella di Nathan Drake è pressoché identica, basterà seguire gli stessi passaggi. Una volta trovato l'oggetto leggendario in giro per la mappa, basta equipaggiarlo per fare in modo che sullo schermo appaia un percorso tratteggiato che guida il giocatore verso il bottino: una volta raggiunto il punto preciso, vedrete una X dalle dimensioni generose e circondata da un bagliore. Continuate a colpire la croce utilizzando un piccone e, colpo dopo colpo, un forziere con le ricompense emergerà dal terreno.

Visita Alla Deriva o Regno del Pegno in motoscafo (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Il metodo migliore per completare questo incarico della Settimana 12 è atterrare presso il porticciolo ad ovest di Boschetto Bisunto per procurarsi un motoscafo e poi dirigersi verso Alla Deriva, che è proprio la piccolissima isola ad ovest rispetto a Boschetto Bisunto. Potreste anche visitare con un motoscafo il Regno del Pegno, ma sappiate che si tratta di un piccolo vascello la cui posizione varia da partita a partita e sarà quindi molto più difficile completare la sfida.

Distruggi oggetti a Caverna Celata (0/25) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Niente di troppo difficile, dal momento che a Caverna Celata si possono trovare numerosi oggetti di piccole e medie dimensioni che possono essere agilmente distrutti tramite l'ausilio di un piccone o di armi da fuoco con un buon potere d'arresto. Recatevi in questa zona della mappa e iniziate a distruggere qualsiasi cosa vi si pari davanti fino a completare la sfida.

Danneggia avversari con esplosivi (0/100) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa potrebbe essere la missione più fastidiosa della settimana, dal momento che infliggere danni ai nemici con armi esplosive potrebbe non essere semplicissimo. Come sempre vi suggeriamo di velocizzare la sfida partecipando a match della modalità Rissa a Squadre, in cui è abbastanza facile procurarsi lanciagranate, granate o altre armi esplosive da utilizzare su avversari distratti o inattivi. In alternativa, potete provare a danneggiare con armi esplosive le Guardie OI, solitamente considerate alla pari dei giocatori in carne ed ossa quando si parla di sfide.

Distruggi pompe di benzina (0/4) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di un altro incarico semplicissimo, dal momento che di pompe di benzina in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 3 ce ne sono tantissime. Basta infatti recarsi presso una qualsiasi stazione di servizio e iniziare a colpire ripetutamente le pompe di benzina (quelle che utilizzate per rifornire i veicoli), facendo ovviamente attenzione all'esplosione, poiché potrebbe eliminarvi. Ripetete il procedimento fino a 4 volte (potete anche distruggere la stessa pompa di benzina in quattro partite diverse) e la sfida sarà completata.

Usa i Rimbalzanti di Spider-Man per afferrare una zipline (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Il luogo perfetto per il completamento di questa sfida della Settimana 12 è ovviamente il Daily Bugle, l'area dedicata all'Uomo Ragno. In questo punto della mappa possiamo infatti trovare tantissime ragnatele sulle quali saltare: sfruttate la spinta che si ottiene entrando a contatto con il rimbalzante per agganciare una qualsiasi zipline presente nella zona. Se non sapete quale scegliere, provate ad eseguire questa semplice azione nella sezione sud-est dell'area, in cui la zipline è posizionata in basso ed è quindi facile da raggiungere.

