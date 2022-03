Fortnite Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 13

Mentre i fan sono in attesa di una conferma da parte di Epic Games circa l'arrivo di Ezio Auditore in Fortnite Capitolo 3, il team di sviluppo ha introdotto nel battle royale gratis le nuove sfide della Settimana 13 della Stagione 1.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Usando gli Spara-Ragnatele di Spider-Man, oscilla sotto un arco ad Arco del Deserto, Ponte Grande o Ponte Coperto (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La prima sfida della Settimana 13 non è affatto difficile, poiché i giocatori non devono fare altro che procurarsi uno Spara-Ragnatele dell'Uomo Ragno (la cui probabilità di essere trovato sarà aumentata per tutta la Settimana 13) e usarlo in uno qualsiasi dei tre punti indicati nella descrizione dell'Incarico. Il metodo più rapido per completare la sfida è sicuramente recarsi in prossimità del ponte al centro del triangolo formato da Caverna Celata, Condotti Confusi e Crocevia Conici, poiché è in una posizione più centrale ed è quindi più facile da raggiungere. Una volta sotto il ponte, utilizzate le ragnatele ed il gioco è fatto.

Usa una Curabbomba a un distributore di benzina (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questo incarico è molto semplice, visto che di stazioni di servizio in giro per l'isola ve ne sono tantissime. Il vostro obiettivo è quello di procurarvi una Curabbomba, ovvero le lattine di Succo Succoso che curano chiunque si trovi nel loro raggio d'azione quando si lanciano al suolo.

Raccogli metallo a Burrone del relitto, Rompivento o Spiagge Scassate (0/100) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta della classica sfida in cui il giocatore viene chiamato ad accumulare uno specifico materiale per la costruzione in precisi luoghi della mappa. In questo caso occorre raccogliere metallo in una delle tre aree indicate e la più semplice da raggiungere è senza ombra di dubbio Spiagge Scassate, ovvero l'isolotto nell'angolo a sud-ovest della mappa.

Raccogli lingotti (0/300) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Potrebbe sembrare una sfida complessa, ma accumulare Lingotti d'oro non è così difficile. Potete accumulare questa risorsa eliminando i nemici, completando le taglie, aprendo i forzieri e, soprattutto, interagendo con le casseforti, che sono la fonte più ricca di questa valuta.

Lancia un medikit, delle bende o una qualsiasi Pozione scudo durante una scivolata (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per chi non lo sapesse, gli oggetti curativi possono essere non solo utilizzati ma anche lanciati: per farlo occorre selezionarli nello zaino e, mentre vengono impugnati dal personaggio, premere il tasto utile per mirare e poi quello per sparare, così da effettuare il lancio. Il vostro obiettivo è quello di eseguire questa particolare azione durante una scivolata. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come effettuare una scivolata in Fortnite Capitolo 3.

Danneggia avversari con il fucile a pompa percussore (0/200) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per completare questo incarico della Settimana 13 basta trovare l'arma in giro per la mappa e continuare ad infliggere danni mentre la si utilizza. Come al solito, potete velocizzare il completamento della sfida partecipando alla modalità Rissa a Squadre oppure colpendo le Guardie OI che si aggirano nei pressi delle trivelle.

Apri scatole di cibi freschi a Canyon Condominiale o Stretto Sonnolento (0/5) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Le scatole di cibi freschi non sono altro che le confezioni di colore verde che possono essere aperte per trovare funghi o altri consumabili. Il vostro compito è quello di atterrare a Canyon Condominiale o a Stretto Sonnolento e aprire un totale di 5 di questi contenitori, anche in partite diverse.

Questi sono invece i semplicissimi Incarichi Ragnatela Fantastica, attivi solo per la Settimana 13 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1:

Salta su un RImbalzante con un Quad annientatore e fai dei trick (0/150.000) - Ricompensa: 8.000 Punti Esperienza

Raccogli uno spara-ragnatele di Spider-Man (0/1) - Ricompensa: 8.000 Punti Esperienza

Oscilla 10 volte con gli spara-ragnatele prima di atterrare (0/1) - Ricompensa: 8.000 Punti Esperienza

Infliggi danni mentre voli in aria grazie a un Rimbalzante (0/350) - Ricompensa: 8.000 Punti Esperienza

Avete già letto le novità dell'update 19.40 di Fortnite Capitolo 3?