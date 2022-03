Fortnite Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 14

Oggi sono arrivate le ultime sfide della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3, che con la Settimana 14 si avvicina sempre di più alla sua conclusione per lasciare spazio al prossimo grande aggiornamento.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Raggiungi una velocità di 65 in un veicolo a Circuito Chonker o a Ponte Pantagruelico (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida è relativamente semplice, poiché per completarla vi basterà atterrare a Circuito Chonker, ovvero il percorso nell'area desertica della mappa, saltare a bordo di un veicolo e muovervi lungo il circuito fino a raggiungere una velocità di 65 chilometri all'ora. Cercate di individuare il mezzo più veloce tra i numerosi presenti nell'area, così da semplificare la sfida.

Infliggi danni agli avversari a Caverna Celata o al Santuario (0/75) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Se volete completare facilmente questo incarico, atterrate subito a Caverna Celata, che è uno dei luoghi più affollati dell'isola e vi permetterà di trovare senza troppi problemi altri giocatori da colpire. In alternativa, potete sempre giocare la modalità Rissa a Squadre e sperare che il cerchio si chiuda proprio in corrispondenza di Caverna Celata o del Santuario.

Balla in cima a Klombo (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Altra sfida non particolarmente difficile, dal momento che in ogni partita è possibile individuare un Klombo, ovvero l'enorme dinosauro che cammina in giro per l'isola. Per completare l'incarico non occorre fare altro che atterrare o saltare sulla testa della creatura e poi eseguire una qualsiasi emote tra quelle presenti nel vostro armadietto.

Nasconditi in un cassonetto a Pinnacoli Pendenti e al Daily Bugle (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida richiede il completamento di due diversi step, poiché dovrete individuare un cassonetto e nascondervi al suo interno (basta avvicinarsi all'oggetto e premere il tasto adibito all'interazione) sia a Pinnacoli Pendenti che al Daily Bugle. Se avete difficoltà ad entrare nel nascondiglio per via della massiccia presenza di altri giocatori, provate a completare la sfida in due diversi match di Rissa a Squadre, così da atterrare in un luogo ad ogni partita.

Esamina un forziere dell'OI o dei Sette (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Se volete completare in pochi istanti questo incarico, vi suggeriamo di atterrare subito nella zona in cui è presente la trivella dell'Ordine Immaginario a sud-est rispetto a Boschetto Bisunto, nell'unica porzione della mappa desertica completamente circondata dal corso del fiume. Facendo attenzione ai nemici, individuate il forziere di colore nero e interagiteci per completare la sfida.

Decora Costa quel che costi e Campeggiatore felice con decorazioni da prato fenicottero (0/5) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Le due aree della mappa citate nella descrizione della sfida sono quella a nord-ovest di Stretto Sonnolento e quella con i camper parcheggiati a metà strada tra Caverna Celata e Pinnacoli Pendenti. Il vostro obiettivo è recarvi in queste zone ed interagire con le sagome trasparenti di colore blu per posizionare un totale di 5 fenicotteri decorativi.

Sopravvivi in cima alle turbine di Rompivento per 30 secondi (0/30) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa è probabilmente la sfida più semplice tra quelle proposte da Epic Games nella Settimana 14, poiché si può completare in pochi secondi. L'obiettivo dell'incarico è quello di atterrare su una delle enormi turbine di colore bianco che si trovano sull'isolotto a sud-ovest di Boschetto Bisunto. Atterrate su uno di questi grossi oggetti e attendete 30 secondi per ottenere la ricompensa.

