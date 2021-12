Fortnite, Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 2

Siamo ufficialmente entrati nella seconda settimana della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3, la quale propone ai giocatori una nuova ondata di sfide il cui completamento permette di scalare rapidamente i livelli del Pass Battaglia che include anche la skin di Spider-Man.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Danneggia avversari da 50 metri di distanza o più con il fucile d'assalto MK 7 (0/200) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Non si tratta di una sfida particolarmente complessa, dal momento che 200 punti danno equivalgono alla vita di un nemico con scudo e salute al 100%. Per poter completare la missione, però, occorre utilizzare un fucile d'assalto MK 7 (quello che permette di mirare con la visuale in prima persona) e posizionarsi ad almeno 50 metri di distanza dal nemico. Se non riuscite a completare questa missione, vi suggeriamo di provare la modalità Rissa a Squadre, così da prendere di mira i giocatori inattivi o fermi dietro le loro strutture.

Pesca pesci a Stretto Sonnolento o a Sponde del Saccheggio (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Nulla di troppo complesso: atterrate in uno dei due luoghi indicati nella descrizione della sfida, procuratevi una canna da pesca distruggendo i barili che le contengono (meglio se utilizzate una fiocina) e andate alla ricerca di punti per pescare così da trovare i tre pesci utili al completamento della missione.

Percorri 50 metri mantenendoti in volo con lo Spara-ragnatele di Spider-Man (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questa non è una sfida molto difficile, poiché coinvolge un gadget abbastanza comune nel mondo di gioco, ovvero lo Spara-ragnatela di Spider-Man. Trovate l'oggetto, equipaggiatelo e iniziate a volteggiare senza mai toccare terra per poco più di 50 metri per completare la missione.

Danneggia avversari con un fucile d'assalto (0/1.000) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida è molto simile alla prima dell'elenco, sebbene in questo caso non vi siano limitazioni per quello che riguarda il modello di fucile d'assalto e la distanza del bersaglio. Potete anche questa volta completare la sfida in Rissa a Squadre, modalità nella quale accumulare 1.000 punti danno con un'arma non è affatto difficile.

Acquista oggetti dai personaggi (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Se avete accumulato abbastanza lingotti d'oro nel corso degli ultimi giorni, questa missione sarà uno scherzo. L'obiettivo è infatti quello di acquistare oggetti presso i vari personaggi che si trovano in giro per la nuova isola del battle royale. Vi suggeriamo di acquistare quelli con un prezzo più basso, così da non esaurire tutte le vostre risorse in un batter d'occhio.

Usa un Medi-nebbia mentre scivoli (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa missione coinvolte il Medi-nebbia, ovvero il nuovo spray curativo che permette al giocatore di curarsi o ripristinare la salute degli alleati. Procuratevi l'oggetto, assicuratevi di non avere il 100% di salute e, durante una scivolata, utilizzate lo spray. Vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come eseguire una scivolata in Fortnite Capitolo 3 per maggiori dettagli sulla nuova meccanica di gioco.

Sopravvivi ai cerchi della Tempesta mentre porti un'arma di rarità Epica o superiore (0/4) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Se volete completare questa sfida dovrete avere un po' di pazienza, poiché non basterà una sola partita per portarla a compimento. L'obiettivo è quello di sopravvivere ai cerchi della Tempesta mentre impugnate o avete nello zaino un'arma Epica o di rarità superiore, ovvero un'arma viola o arancione. Procuratevi un'arma valida per la sfida e nascondetevi in un luogo sicuro per far chiudere il cerchio. Ripetete il procedimento fino a quando non si saranno chiusi quattro cerchi.

Deposita oggetti in una tenda (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa è forse una delle sfide più semplici della settimana, poiché non chiede altro che di depositare due qualsiasi oggetti all'interno di una Tenda. Procuratevi uno di questi nuovi gadget mentre avete almeno un paio d'armi nell'inventario e depositatele al suo interno per completare la sfida.

