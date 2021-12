Fortnite, Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 3

Nel corso del pomeriggio è arrivato il classico aggiornamento settimanale delle sfide di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, il quale ha ricevuto tutte le sfide della Settimana 3 che accompagneranno quelle di Mezz'Inverno nei prossimi giorni.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Ricevi il tuo prossimo obiettivo al Deposito Truciolandia (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Nulla di troppo complesso, dal momento che per completare questa sfida basta atterrare o recarsi sul punto d'interesse in alto a destra dell'isola: in pochi secondi riceverete un messaggio audio dallo Scienziato, il quale vi sbloccherà la seconda fase della sfida, ovvero quella relativa ai sismografi di cui vi parleremo qui sotto.

Raccogli letture dai sismografi in una sola partita (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Potete leggere in questo caso la nostra guida su come raccogliere letture dai sismografi in una sola partita in Fortnite Capitolo 3.

Esamina ghiacciaie o macchine del ghiaccio (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra missione particolarmente semplice, poiché l'unico obiettivo consiste nell'apertura di tre diverse ghiacciaie o macchine del ghiaccio, presenti in numerosi luoghi della mappa. Interagite con questi forzieri speciali (anche in partite diverse) per completare la sfida e ottenere i punti esperienza in palio.

Scivola senza sosta per 25 metri (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida può essere completata in pochissimi secondi. Avviate una partita in modalità Rissa a Squadre, la quale assegna a tutti i giocatori 150 unità di ogni materiale all'inizio del match: atterrate in un luogo isolato e, mentre nessuno vi sta guardando, costruite una rampa di legno, metallo o pietra. A questo punto salite in cima alla passerella e scivolate giù per completare la missione. In ogni caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come eseguire una scivolata in Fortnite Capitolo 3.

Rimbalza 5 volte sui rimbalzanti di Spider-Man senza toccare il terreno (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Non lasciatevi ingannare, questa missione non ha nulla a che fare con gli Spara-Ragnatela che si possono utilizzare per volteggiare in giro per il Sottosopra. Quando si parla di rimbalzanti di Spider-Man ci si riferisce infatti alle grosse ragnatele che si possono trovare in luoghi specifici della mappa e sulle quali i giocatori possono rimbalzare come se fossero trampolini da lancio. Il vostro obiettivo è quello di saltare più volte su questi oggetti senza mai cadere a terra. Ecco di seguito i punti della mappa nei quali si possono trovare le ragnatele di Spider-Man: Il Daily Bugle, il ponte a sud di Condotti Confusi e la penisola a sud di Boschetto Bisunto.

Parla con Guaco, Jonesy Bunker e Leader della squadra delle coccole (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questa sfida settimanale non comporta alcun tipo di difficoltà se non quello di raggiungere tre luoghi diversi della mappa, anche in partite diverse. Potete trovare Guaco a Boschetto Bisunto, Jonesy Bunker a I Jones e Leader della squadra delle coccole a Campo Coccole.

Raccogli gli oggetti depositati in una tenda (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La scorsa settimana vi abbiamo parlato della sfida che coinvolgeva le tende, chiedendo ai giocatori di depositare oggetti. In questo caso, invece, dovete aprire una tenda in un match delle modalità Singolo, Coppie, Terzetti o Squadre e recuperare le armi depositate nelle partite precedenti.

Infliggi danni agli avversari a Bobine Brulle o Canyon Condominiale (0/75) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Dal momento che questa sfida è uguale per tutti i giocatori non dovreste avere grosse difficoltà a completarla, poiché saranno in moltissimi ad atterrare a Bobine Brulle o a Canyon Condominiale per infliggere 75 punti danno agli avversari. Nel peggiore dei casi potete provare a completare la sfida in Rissa a Squadre, sperando che il cerchio si chiuda proprio in corrispondenza di uno dei due luoghi indicati sulla mappa.

Colpisci i punti deboli durante la raccolta (0/100) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida è molto semplice, sebbene richieda un pizzico di pazienza. Per completare la missione in questione occorre infatti eseguire 100 colpi ai punti deboli, i quali possono essere effettuati in maniera molto semplice: dopo aver dato una picconata ad un oggetto, colpitelo nuovamente posizionando il cursore in corrispondenza del cerchio azzurro per colpire il punto debole. Ripetete questo procedimento 100 volte e avrete completato anche l'ultima sfida settimanale.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra guida con i consigli su come sbloccare i costumi gratis Krisabelle e Bananita Polare in Fortnite Capitolo 3.