Fortnite, Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 4

Dopo i grossi problemi che hanno coinvolto i server di Fortnite Capitolo 3 nel corso della serata di ieri e che hanno impedito ai giocatori di accedere per ore, ecco che il battle royale si aggiorna con le nuove sfide della Settimana 4, pronte per essere completate.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Raccogli legno a I Jonesy, Condotti confusi o Deposito truciolandia (0/150) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

In questo caso non c'è molto da dire, visto che l'obiettivo della missione non solo è particolarmente chiaro ma è anche semplicissimo. Il nostro consiglio è quello di atterrare a Deposito Truciolandia, l'area a nord-ovest della mappa nella quale si può trovare legno in abbondanza e nella quale bastano pochi istanti per raggiungere la quantità del materiale richiesta per il completamento della sfida.

Ottieni danni per colpi alla testa con una pistola (0/75) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Altra sfida non troppo impegnativa, seppur in questo caso sia necessario avere un minimo di abilità nella mira. Per il completamento della sfida occorre infatti infliggere danni da colpo alla testa con una pistola e, dal momento che l'obiettivo è di 75 punti danno, un paio di pallottole dritte alla testa del nemico bastano e avanzano. Se non riuscite a completarla su altri giocatori in carne ed ossa, utilizzate una pistola per colpire la testa di cinghiali, lupi o personaggi in giro per la mappa.

Danneggia gli avversari o le strutture costruite dai giocatori facendo esplodere una tanica di carburante (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa è senza ombra di dubbio la sfida più insidiosa tra quelle della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, ma esistono dei semplici trucchi per completarla senza troppi problemi. Il nostro consiglio è quello avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre e di fiondarvi a raccogliere una tanica di carburante presso una delle tante stazioni di servizio. Nelle fasi finali del match, quando la mappa è piena zeppa di strutture, lanciate la tanica e colpitela con un'arma da fuoco per farla esplodere e farle distruggere almeno una struttura nemica (quelle che vengono evidenziate in rosso quando il mirino ci finisce sopra e che non possono essere modificate).

Balla a Circuito Chonker, Bobine brulle e Boschetto bisunto (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice, soprattutto se si considera la possibilità di raggiungere ciascuno dei tre luoghi indicati nella descrizione in partite diverse: una volta giunti in ognuno dei punti, eseguite una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto e procedete verso il punto successivo.

Subisci gli effetti del Succo trangugio per 15 secondi (0/15) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La missione in questione coinvolge il Succo trangugio, ovvero il nuovo consumabile che può essere bevuto per ripristinare lentamente nel tempo i punti salute. L'obiettivo della sfida è quello di ricaricare i punti vita per un totale di 15 secondi e, di conseguenza, bere uno o due di questi succhi.

Infliggi danni ai nemici con fucili pesanti rari o superiori (0/150) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di una missione che richiede l'utilizzo di armi specifiche, ovvero fucili pesanti rari, epici o leggendari (ovvero blu, viola o arancioni). Il metodo più rapido per completare la sfida è nella modalità Rissa a Squadre, dove è molto probabile imbattersi in fucili rari, ma potete provare anche nelle modalità classiche.

Nasconditi nell'erba alta per 10 secondi (0/10) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida non bisogna nascondersi tra i cespugli o tra le varie piante presenti sulla mappa, ma tra gli alti ciuffi d'erba che si possono trovare a nord del Santuario, sulle colline a sud del fiume. Posizionatevi nell'erba e attendete che passino i dieci secondi per completare la sfida.

