Fortnite, Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 5

Dopo aver confermato l'arrivo di un esclusivo piccone gratis per i giocatori di Fortnite Capitolo 3 che hanno riscontrato problemi nel corso della scorsa settimana a causa di un down dei server, ecco che arrivano le nuove sfide della Settimana 5, grazie alle quali sarà semplicissimo salire di livello nel pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Costruisci strutture a Crocevia Conici, Stretto Sonnolento e Canyon Condominiale (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La prima sfida proposta nella Settimana 5 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1 non è assolutamente difficile e, come potete leggere nella sua descrizione, non occorre fare altro che visitare ciascuno dei tre luoghi indicati sulla mappa e costruire anche una sola struttura. Dal momento che non bisogna terminare la sfida in una sola partita, potete atterrare in questi luoghi in tre match diversi, così da fare con tutta calma e ottenere i Punti Esperienza.

Rivendica una tenda abbandonata (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per quanto semplice, questa seconda missione richiede un pizzico di fortuna. L'obiettivo di questa sfida consiste nell'interazione con una tenda già montata e posizionata in giro per la mappa da un altro giocatore: tutto ciò che occorre fare è avvicinarsi all'oggetto e premere il tasto per l'interazione per rivendicare la tenda. Il nostro consiglio è semplicemente quello di continuare a giocare, facendo attenzione ad eventuali tende nascoste o posizionate all'interno degli edifici.

Guida un veicolo nell'acqua (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa missione fa parte di quelle la cui traduzione non permette di comprendere perfettamente quale sia la richiesta degli sviluppatori. Sebbene sia poco chiaro, basta semplicemente salire a bordo di un qualsiasi motoscafo mentre si trova in acqua per completare istantaneamente la sfida.

Abbatti Pini Legnosi (0/5) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Non preoccupatevi, anche questa è una sfida davvero semplicissima e i Pini Legnosi sono facilmente reperibili in giro per la mappa. SI tratta infatti di quei particolari alberi che non si distruggono a suon di picconate e che, una volta colpiti, si staccano dalla radice e iniziano a rotolare. Potete facilmente individuare quali sono i Pini Legnosi poiché sono alti, hanno il tronco perfettamente dritto e un colore più chiaro rispetto agli altri alberi. Se volete andare a colpo sicuro, vi suggeriamo di fare un giro di tutta la costa del lago al centro del triangolo formato da Condotti Confusi, Crocevia Conici e Campo Coccole.

Ottieni scudi usando una Bombola-Scudo (0/100) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La sfida in questione coinvolge la Bombola-Scudo, un nuovo e particolare consumabile che permette ai giocatori di posizionare un oggetto a terra e ripristinare lo scudo di chiunque venga colpito dal suo getto. L'obiettivo della sfida è semplicemente quello di ripristinare in totale 100 punti scudo, anche con più utilizzi.

Teletrasportati usando Fenditure in vari avamposti dei Sette (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione dovete recarvi presso tre diversi Avamposti dei Sette e saltare all'interno di una fenditura, ovvero quel cristallo di colore azzurro e semi-trasparente. Purtroppo la sfida non conta più volte le fenditure dello stesso avamposto e occorre visitarne tre diversi, non necessariamente nella stessa partita.

Distruggi strutture con un motoscafo o con missili da motoscafo (0/30) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

L'ultima sfida può essere completata molto facilmente e, con un po' di organizzazione, potrebbe essere portata a termine in blocco con altre delle missioni settimanali presenti nell'elenco. Nel lago che vi abbiamo citato poco sopra, potete infatti salire a bordo di un motoscafo, completare la missione "Guida un veicolo nell'acqua" e poi iniziare a distruggere tutto con i missili del veicolo, inclusi i Pini Legnosi. In questo modo completerete contemporaneamente tre diverse missioni della Settimana 4.

