Fortnite, Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 6

Puntuale come sempre, Epic Games ha introdotto le nuove sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, le quali coinvolgono alcune novità come i tornado e la pistola a razzi, disponibili nel battle royale dallo scorso martedì.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Viaggia 100 metri volando intorno a un tornado (0/100) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La prima missione settimanale è forse anche quella più complessa, dal momento che richiede un bel po' di fortuna. I tornado non si generano sempre e potreste dover giocare più di una partita per imbattervi in uno di questi violenti fenomeni atmosferici. Il nostro consiglio è quello di attendere fino alla fine prima di saltare giù dal Battle Bus e poi schierare subito il deltaplano, così da attendere l'arrivo di una nuova grigia che preannuncia il tornado e raggiungerlo in tempo. A questo punto gettatevi nel tornado e aspettate che la missione si completi.

Danneggia un avversario non oltre 45 secondi dopo esserti accovacciato nell'erba alta (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questa settimana è presente tra le missioni quella che coinvolge l'erba alta che, come vi ricordiamo, non corrisponde ai grossi cespugli sparsi in giro per la mappa. Potete trovare l'erba alta a nord del Santuario e per completare la missione dovete infliggere danni ad un avversario entro e non oltre 45 secondi da quando vi siete accovacciati nell'erba. Se non riuscite a completare la sfida nelle modalità classiche potete provare in Rissa a Squadre oppure potete colpire un Personaggio o un animale selvatico, dal momento che alcune sfide li considerano al pari degli avversari.

Acquista un oggetto casuale da un distributore automatico malfunzionante (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di un'altra sfida randomica, poiché i distributori automatici malfunzionanti non sono sempre gli stessi e si possono trovare in maniera casuale. Potete riconoscere un distributore rotto dallo schermo rosso: avvicinatevi ad esso e acquistate un oggetto per completare la missione.

Distruggi ceppi di Pini Legnosi con un'arma a distanza o da mischia (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per chi non lo sapesse, i Pini Legnosi sono quegli alberi dal tronco chiaro e perfettamente dritto che si possono trovare lungo tutta la costa del lago al centro del triangolo formato da Condotti Confusi, Crocevia Conici e Campo Coccole. Colpite ripetutamente tre alberi e, una volta caduto il tronco, distruggetene la parte che è rimasta ancorata al suolo per portare a termine la sfida settimanale.

Recupera salute riposando in una tenda (0/30) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questa sfida è incredibilmente facile, dal momento che in giro per la mappa si possono trovare numerose tende sia già piazzate che sotto forma di gadget posizionabile. Avvicinatevi ad una qualsiasi tenda (se non è la vostra, reclamatela con la pressione del tasto adibito all'interazione) e premete il tasto per riposare. Una volta recuperati 30 punti salute, la sfida verrà considerata completata.

Contrassegna un giocatore nemico usando una Pistola a razzi (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Qualche giorno fa la Pistola a razzi è tornata nel gioco e può ora essere trovata in giro per la mappa, nei forzieri o nelle casse di rifornimento. Per completare questa sfida dovete sparare nei pressi di un avversario per segnalarlo.

Suona il clacson di un'auto entro 10 metri da un avversario (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Altra sfida davvero semplice, dal momento che non occorre fare altro che suonare il clacson di un'automobile mentre un avversario è a non dista da voi più di 10 metri. Se non riuscite a completare questa sfida potreste pensare di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e approfittare dei giocatori inattivi.

