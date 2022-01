Fortnite, Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 7

A pochi giorni dall'approdo della versione 19.10 di Fortnite Capitolo 3, la quale ha introdotto nuovamente nel battle royale Pinnacoli Pendenti, ecco che arrivano anche le nuove sfide della Settimana 7, fondamentali per la progressione del Pass Battaglia e dello sblocco delle numerose varianti della skin di Spider-Man.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Raccogli pietra da Il tempio, Le rovine o Tempio tombolone (0/200) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La prima sfida di questo nuovo set è davvero semplice e chiede ai giocatori di atterrare in tre diversi luoghi non contrassegnati sulla mappa con l'obiettivo di raccogliere pietra. Fortunatamente non occorre atterrare in ciascuno dei tre luoghi e basta spostarsi in uno dei essi e continuare ad accumulare il materiale fino a raggiungere 200 unità. Per velocizzare il completamento della missione, vi suggeriamo di andare direttamente al tempio maya a nord-est del Daily Bugle, nel quale troverete pietra in abbondanza.

Elimina le forze dell'Ol (0/8) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Questo incarico stagionale coinvolge gli scavi delle Squadre Talpa, ovvero quei misteriosi luoghi della mappa sui quali sono apparse solo di recente delle enormi trivelle e che sono pattugliate dalle guardie dell'Ordine Immaginario. Potete trovare una di queste trivelle proprio a sud-est di Boschetto Bisunto, nella porzione di mappa desertica circondata dalle acque del fiume: andate lì con una buona arma ed eliminate tre guardie (anche in più di una partita) per completare la sfida, ricordando che non basta atterrare il nemico ma occorre ucciderlo in maniera definitiva.

Lancia una Klombacca entro 10 metri da un Klombo (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 3, in giro per il Sottosopra sono spuntate in gran numero le piante con frutti di colore verde acqua che prendono il nome di Klombacche. Il vostro obiettivo è quello di raccoglierne una e lanciarla di fronte ad un Klombo, l'enorme dinosauro che passeggia per la mappa, così che venga attirato dal suo cibo preferito e lo aspiri. Assicuratevi di non essere troppo lontani dal mostro mentre mangia, altrimenti rischierete di non completare la sfida.

Danneggia gli avversari con le Granate o con un Lanciagranate (0/75) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice, poiché non occorre fare altro che accumulare 75 punti danno con le granate o con il lanciagranate. Se non riuscite a completare la sfida contro gli avversari umani nelle modalità classiche, potete provare a colpire le Guardie OI oppure gli animali. Nel peggiore dei casi, vi suggeriamo di lanciare granate sugli avversari inattivi o distratti nella Rissa a Squadre.

Interagisci con un terminale informatico nel sito di scavo di una Squadra Talpa (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Potete trovare i dispositivi con i quali interagire per completare questo incarico stagionale nei luoghi in cui sono presenti le trivelle e, di conseguenza, dove si aggirano i soldati dell'Ordine Immaginario.

Distruggi oggetti mentre guidi il Quad annientatore (0/30) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice, dal momento che il Quad annientatore è un veicolo piuttosto comune nella nuova mappa del battle royale e la sua modalità turbo permette di distruggere qualsiasi oggetto gli si pari davanti. Lanciatevi contro edifici, staccionate o altri elementi delo sfondo per completare la sfida in pochi istanti.

Raccogli tipi d'arma diversi a Condotti confusi o al Santuario (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Anche questa non è una sfida particolarmente complessa, poiché chiede ai giocatori di raccogliere tre armi appartenenti a tipologie diverse in uno dei due luoghi indicati. Basta quindi raccogliere una pistola, una mitraglietta e un fucile per portare a casa anche l'ultima missione della settimana.

Avete già letto che, stando alle informazioni rubate dai dataminer negli ultimi giorni, Green Goblin, Hawkeye e Vi di Arcane stanno per arrivare in Fortnite Capitolo 3?