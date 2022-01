Fortnite, Capitolo 3: come completare tutte le sfide della Settimana 8

Mentre il negozio di Fortnite Capitolo 3 continua ad accogliere nuove collaborazioni, inclusa la skin di Vi da Arcane, i menu del battle royale si aggiornano con la nuova ondata di sfide settimanali, grazie alle quali i possessori del Battle Pass possono sbloccare skin e altri elementi cosmetici.

Ecco di seguito una serie di consigli utili al fine di velocizzare il completamento dei nuovi incarichi della Settimana 8:

Ripristina salute mangiando Klombacche (0/30) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

La scorsa settimana sono state introdotte nel gioco le Klombacche, un nuovo oggetto che può essere mangiato o lanciato sui Klomba, gli enormi dinosauri che passeggiano in giro per il Sottosopra. Il vostro obiettivo è quello di raccogliere i frutti azzurri da una pianta e mangiarli per recuperare un totale di 30 punti salute.

Distruggi diversi tipi di cactus (0/3) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida occorre individuare e distruggere a colpi di piccone tre diverse tipologie di cactus. Non si tratta di un incarico particolarmente complesso, dal momento che nei dintorni di Circuito Chonker e Canyon Condominiale si possono trovare numerosi cactus di colore e dimensioni diverse: avvicinatevi a loro e distruggeteli per completare la missione.

Parla con Haven, Shanta o Galactico (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete semplicemente parlare con uno dei tre personaggi indicati nella descrizione. Potete quindi decidere se atterrare sulla piccola collina a sud-est di Canyon Condominiale, a sud-ovest del lachetto con al centro un isolotto che si trova nella parte più ad ovest dell'area desertica o a Pinnacoli Pendenti. Troverete subito gli NPC grazie all'icona bianca con i puntini neri che apparirà sulla mappa quando i personaggi saranno vicini.

Danza per Llana davanti a un distributore automatico per 5 secondi (0/1) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

I distributori automatici sparsi in giro per la mappa sono tantissimi e potete imbattervi in uno di essi anche senza cercarli. Se volete completare immediatamente la sfida, potreste atterrare poco più a sud di Pinnacoli Pendenti, dov'è possibile trovare un distributore presso una delle tante stazioni di servizio. Una volta di fronte al dispositivo, attivate una qualsiasi emote del vostro armadietto e continuate ad eseguirla per 5 secondi, così da completare l'incarico stagionale di questa settimana.

Plana per 150 metri dopo essere stato lanciato dallo sfiatatoio di Klombo (0/150) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Come avrete notato, in alcuni punti della mappa è presente un Klombo, un grosso dinosauro di colore viola che passeggia serenamente. Il vostro obiettivo è quello di salire sulla sua testa e posizionarvi in corrispondenza del foro che, a contatto col giocatore, lo spara via e gli consente di riaprire il deltaplano. Eseguite questi passaggi e planate per 150 metri per completare la sfida.

Prendi fette di pizza da un oggetto Pizza Party (0/2) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Ai piedi dell'edificio principale di Pinnacoli Pendenti è presente una pizzeria. Il vostro obiettivo è quello di entrare nel negozio, parlare con Testa di Pomodoro e acquistare una pizza. Una volta che l'oggetto è nel vostro inventario, utilizzatelo per lanciare a terra la pizza e mangiatene due fette selezionando l'opzione "Prendine un po'" premendo il tasto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox).

Infliggi danni esplosivi (0/100) - Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida molto semplice, soprattutto se completata nella modalità Rissa a Squadre. Per completare l'incarico non occorre fare altro che procurarsi armi esplosive come lanciagranate o granate e infliggere un totale di 100 punti danno. Nel caso in cui fosse troppo difficile colpire avversari in movimento, potreste individuare i giocatori inattivi o distratti per colpirli con una marea di granate ed eliminarli per completare l'incarico.

