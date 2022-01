Fortnite Capitolo 3: come guadagnare tantissimi XP con un glitch della modalità Creativa

Volete sbloccare la skin di Spider-Man e tutte le sue varianti presenti nel Pass Battaglia della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3? Sappiate allora che esiste un pratico trucco grazie al quale potete ottenere qualche livello extra del pass quasi senza alzare un dito.

Il trucco in questione è legato alla Modalità Creativa e al dispositivo XP inserito da qualche settimana, grazie al quale i giocatori possono accumulare punti esperienza all'interno di alcune isole. Una serie di creatori di contenuti nel battle royale stanno sfruttando questa meccanica per implementare nelle loro isole dei sistemi che, una volta attivati tramite l'interazione, garantiscono fiumi di punti esperienza senza che il giocatore debba fare nulla di particolare. Per evitare che gli sviluppatori individuino questi sistemi, però, gli interruttori vengono sapientemente nascosti, così che all'apparenza tali mappe sembrino studiate per l'allenamento.

In questo caso vi parleremo di uno di questi livelli, attualmente ancora disponibile. Per potervi entrare dovete accedere al menu principale di Fortnite Capitolo 3, selezionare la schermata delle modalità e spostare il cursore su "Codice Isola": a questo punto inserite il codice 3794-8637-4359 (volendo potete aggiungere la mappa ai preferiti, così da semplificare i prossimi accessi). Ora premete la freccia su della croce direzionale per fare in modo da avviare una partita privata e avviate un match in questa mappa creativa.

Una volta in gioco, uscite dalla sorta di bunker e spostatevi fino a raggiungere il piccolo edificio con su scritto "Safe Area". Al suo interno noterete diverse scritte sulle pareti: cercate "Store", quello dal quale fuoriesce un piccolo tubicino arancione. Trovata la parete giusta, saltate sull'interruttore a sinistra, saltate nuovamente fino a raggiungere il muro invisibile e posizionatevi davanti alla scritta "Store" per poi eseguire una qualsiasi emote. In questo modo verrete teletrasportati in una stanza segreta con in fondo un pulsante che vi permetterà di ottenere punti esperienza nel tempo.

Va precisato che il quantitativo massimo di punti esperienza che si possono ottenere ogni giorno è limitato e vi renderete conto di aver raggiunto il limite quando il numero di XP ottenuti è davvero basso. In ogni caso è possibile ripetere questo procedimento ogni giorno per salire di uno o due livelli, senza considerare tutte le altre fonti di esperienza (sfide giornaliere, incarichi settimanali e Salva il Mondo).

