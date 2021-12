Fortnite Capitolo 3 come livellare velocemente il Battle Pass

La prima stagione del terzo Capitolo di Fortnite è finalmente arrivata, proponendo agli utenti un'isola capovolta dopo gli eventi del Capitolo 2 e una mappa completamente nuova, oltre all'introduzione di nuove armi, oggetti, veicoli, una fisica riscritta e migliorata e l'inedita meccanica delle scivolate.

L'arrivo di una nuova Stagione ha naturalmente portato con sé anche un nuovo Battle Pass stagionale, il quale è come al solito formato da 100 livelli ricchi di ricompense tra skin, oggetti di personalizzazione estetica e V-BUCK. Tutte le ricompense possono essere riscattate spendendo le stelle che otterrete ad ogni passaggio di livello (anche se molti oggetti e skin sono disponibili solo per i possessori del Battle Pass Premium).

Per poter riscattare tutte le ricompense del Battle Pass stagionale dovrete quindi raggiungere il livello 100, operazione che richiederà di accumulare un'enorme quantità di punti esperienza (parliamo di milioni di XP), i quali possono essere guadagnati completando delle missioni speciali chiamate incarichi oppure al termine di ogni partita, calcolati in base alla vostra prestazione. In questa guida vi sveleremo alcuni piccoli trucchetti per velocizzare enormemente la vostra raccolta di punti esperienza in modo da assicurarvi di raggiungere il livello 100 prima della fine della Stagione.

Completate gli incarichi giornalieri e stagionali

Come già accennato in precedenza, una delle maggiori fonti di punti esperienza in Fortnite è rappresentata dai numerosi incarichi giornalieri e stagionali che potrete completare durante le vostre partite. Il primo passo per riuscire ad accumulare molti XP è quindi quello di cercare di dedicarsi al completamento di queste sfide anche durante le partite più concitate: in questo modo guadagnerete progressivamente sia l'esperienza diretta dal completamento dei singoli incarichi, sia alcuni bonus relativi al completamento di un un certo numero di sfide.

Fatevi aiutare dai vostri compagni

Grazie alla nuova dinamica dell'assistenza incarichi, i progressi effettuati da uno dei membri della squadra verso il completamento di una sfida verranno condivisi con tutti gli altri. Per questo motivo è consigliabile giocare sempre nella modalità a quattro giocatori quando state cercando di completare più velocemente le sfide, in modo tale da aumentare le possibilità di ottenere assistenza da parte dei vostri compagni. Questa possibilità torna utile soprattutto nel caso in cui vi ritroviate a giocare insieme ad un gruppo di amici piuttosto che con alcuni sconosciuti: in questo modo potrete comunicare più efficacemente con loro e coordinarvi nel completamento degli incarichi più lunghi o difficili.

Sfruttate una serie di Vittorie Royale

Uno dei nuovi oggetti introdotti nel Capitolo 3 di Fortnite è la Corona, un elemento estetico che vi verrà conferito per la partita immediatamente successiva ad una vostra vittoria Royale in qualunque modalità. Chiunque sia in possesso di una Corona otterrà un bonus in punti esperienza per tutte le azioni che forniscono XP compiute durante la partita. In particolare, vincere una partita mentre indossate una Corona vi permetterà di ottenere una grande quantità di punti esperienza: riuscire a fare una serie vincente senza mai perdere vi permetterà dunque di continuare ad accumulare enormi quantità di XP.

È importante notare che vincere non è l'unico modo per ottenere una Corona: potrete recuperarla e ottenerne i benefici anche abbattendo un avversario che ne possiede una, individuabile facilmente grazie all'aura dorata che sprigiona. Dopo averlo ucciso definitivamente lascerà cadere a terra la Corona, e a questo punto vi basterà raccoglierla come un normale oggetto di gioco per cominciare a beneficiare dei bonus elencati precedentemente.

Giocate in modalità Creativa

Nel caso abbiate terminato tutte le sfide stagionali, settimanali e giornaliere, o semplicemente se volete staccare dalla classica modalità Battle Royale, potrete dedicarvi alla raccolta di punti esperienza anche all'interno della modalità Creativa di Fortnite. In particolare, guadagnerete ben 12.000 XP per ogni 15 minuti che trascorrerete all'interno di questa modalità (anche non consecutivamente), per un massimo di 5 ricompense di questo tipo ogni giorno. Ecco quindi che vi basterà semplicemente accedere alla modalità Creativa e trascorrere un totale di 75 minuti al suo interno, anche senza fare nulla di concreto, per ottenere ben 60.000 punti esperienza ogni giorno.

Completate gli Incarichi PE

Gli incarichi PE sono un tipo particolare di sfida del tutto simile alle missioni settimanali, giornaliere e stagionali, ma con una sostanziale differenza: non devono essere completate entro un periodo di tempo limitato. Ogni incarico PE è suddiviso in una serie di step chiamati fasi, tendenzialmente numerati da 1 a 10, ciascuno dei quali rappresenta una piccola sotto-missione a sé stante e fornisce una determinata ricompensa in XP al suo completamento. Dopo aver completato un certo numero di fasi di incarichi PE otterrete poi ulteriori bonus extra, che aumenteranno considerevolmente la quantità di punti esperienza che riuscirete ad accumulare.

La maggior parte degli incarichi PE richiedono di completare azioni molto comuni durante una partita di Battle Royale, come uccidere un certo numero di nemici o raccogliere una certa quantità di risorse, e vi ritroverete dunque a completarle semplicemente giocando. Per progredire più rapidamente ricordate che potete anche fare affidamento sull'assistenza dei vostri compagni di squadra.

Per aiutarvi ad affrontare le insidie della nuova stagione di Fortnite ecco una guida alle novità di Fortnite Capitolo 3. Vi ricordiamo inoltre che potete sbloccare skin e oggetti gratis in Fortnite grazie all'evento di Natale.