Fortnite Capitolo 3: come raccogliere letture dai sismografi

In attesa che la nuova skin di Boba Fett faccia il proprio debutto nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, i giocatori possono completare le sfide della Settimana 3, una delle quali è piuttosto complessa e viene affidata ai giocatori direttamente da uno dei Sette.

Ci riferiamo ovviamente alla missione che chiede ai giocatori di "Raccogliere letture dai sismografi in una sola partita". Il primo step per procedere al completamento della missione è recarsi a Deposito Truciolandia, ovvero quel punto d'interesse a nord-ovest della nuova isola del battle royale nel quale sono presenti tantissimi tronchi. Una volta giunti sul posto, la prima fase della sfida verrà automaticamente completata e verrà attivato il secondo step subito dopo un breve dialogo con Lo Scienziato, ovvero uno dei Sette. Il personaggio vi chiederà di andare a caccia di sismografi, ovvero piccoli dispositivi con sopra il logo della Vindertech (la classica V che siete abituati a vedere sui V-Buck). Sparsi per l'area a nord-ovest della mappa, ovvero tutto intorno a Deposito Truciolandia, si possono trovare in totale nove sismografi: il vostro obiettivo è quello di interagire con tre di essi (non importa quali) nel corso della stessa partita. Nel caso in cui doveste morire prima di interagire col terzo dispositivo, vi toccherà ripetere da zero tutto il processo.

Fortunatamente i dispositivi sono tutti piuttosto vicini tra loro e, nel caso in cui foste in difficoltà, potete trovare la loro posizione esatta grazie alla mappa in calce alla guida. Vi suggeriamo inoltre di procurarvi un mezzo rapido come il quad, la moto a quattro ruote grazie alla quale potrete spostarvi molto velocemente tra i vari luoghi e completare la sfida in un batter d'occhio.

