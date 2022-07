Fortnite Capitolo 3: come sbloccare la skin Indiana Jones e lo stile Esploratore di Templi

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 3, la Stagione 3 del battle royale gratis ha accolto gli incarichi di Indiana Jones, personaggio la cui skin può essere sbloccata gratuitamente da parte di tutti i possessori del Battle Pass.

Epic Games ha creato un totale di dieci missioni: il completamento del primo set consente di sbloccare la skin di Indiana Jones e quello dell’intera pagina delle sfide garantisce lo sblocco dello stile Epico “Esploratore di Templi”.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide di Indiana Jones:

Usa il Guanto rampino per dondolare dagli alberi (0/10) - Ricompensa: Reliquie dei Predatori (Strumento da raccolta Raro)

Una volta messe le mani sul rampino, che può essere trovato in giro o all’interno delle cassette degli attrezzi di colore rosso, non dovete fare altro che mirare agli alberi ed oscillare per un totale di dieci volte. Dal momento che ogni Guanto Rampino ha un totale di 30 cariche, basta e avanza una partita per portare a compimento la sfida.

Raccogli la reliquia di DurrBurger al tempio e alle rovine in una singola partita (0/2) - Ricompensa: Borsa da spedizione (Dorso decorativo Epico)

Questo incarico chiede ai giocatori di raccogliere due oggetti in altrettanti luoghi non indicati sulla mappa. Il primo è situato ad est del Daily Bugle, nelle rovine che affacciano sul mare, poco più sopra dell’isola più grande dell’arcipelago ad est di Santuario. Il secondo obiettivo è invece nel tempio proprio a nord-est del Daily Bugle. Una volta raggiunti i due luoghi, vedrete comparire sulla mappa un’icona bianca con un punto esclamativo che segnala il punto esatto in cui trovare la reliquia da raccogliere.

Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo o su di esso (0/500) - Ricompensa: Archeologia Impavida (Copertura per armi e veicoli Non comune)

Non c’è molto da dire su questo incarico, che vuole semplicemente che si infliggano danni a bordo di un veicolo. Potete raccogliere un fucile d’assalto e salire sul retro di un motoscafo per iniziare a far fuoco sugli avversari, magari nella modalità Rissa a Squadre, così che in caso di morte possiate ritornare sul veicolo e tornare a sparare.

Esamina forzieri a Condotti Confusi (0/2) - Ricompensa: Icona Stendardo di Indiana Jones

Anche questa sfida è molto semplice, poiché non occorre fare altro che atterrare a Condotti Confusi ed aprire due forzieri qualsiasi. Non è fondamentale completare la sfida in un’unica partita, quindi potete anche atterrare sul posto in due match differenti.

Trova la porta segreta oltre la camera principale di Monasteri Mischiati (0/1) - Ricompensa: Spolverata di Indy (Emote Rara)

Questa è senza alcuna ombra di dubbio la sfida più complessa tra quelle di Indiana Jones, dal momento che si basa sulla risoluzione di un enigma ambientale che cambia da partita a partita. Il vostro obiettivo è quello di esplorare Monasteri Mischiati, la nuova location, alla ricerca di piccoli massi con sopra incise rune colorate. Scoperte tutte le rune, dovete recarvi nella stanza sotterranea al centro dell’area e interagire con le rune di fronte ad una grossa porta (raffigurante il volto di un serpente con la lingua biforcuta) per inserirle nella sequenza corretta e sbloccare la serratura.

Nascondi un oggetto mitico o esotico in una tenda (0/1) - Ricompensa: Fuga di Indy (Spray Non comune)

Non temete, questa sfida può essere completata in una manciata di secondi se avete qualche lingotto d’oro da parte. Basta atterrare a Tana Strana e interagire con la Leader della Squadra Coccole per acquistare il revolver esotico da posizionare all’interno di una tenda e completare così l’incarico di Indiana Jones.

I massi cadenti rotolano per 100 metri in una singola partita (0/100) - Ricompensa: Dottor Jones (Emoticon Non comune)

Anche questo incarico è davvero semplice, sebbene la sua descrizione possa trarre in inganno. Dovete infatti far rotolare i massi che si possono trovare in alcuni punti dell’isola e, per raggiungere il totale di 100 metri, occorre farne cadere più di uno, magari in partite diverse. Il nostro consiglio è quello di sfruttare l’enorme masso sferico sulla piccola montagna ad est di Tana Strana: atterrate in prossimità della pietra rotonda e distruggetene la base a suon di picconate per farla cadere. Avviate una nuova partita e ripetete il tutto fino a completare la sfida.

Piazzati tra i migliori 5 in una partita (0/1) - Ricompensa: Zattera d’emergenza (Deltaplano Raro)

Altra sfida molto semplice, poiché occorre piazzarsi nella Top 5 in un qualsiasi match Solo, Coppie, Terzetti o Squadre della modalità classica o Zero Costruzioni. Potete come sempre sfruttare i cespugli e i nascondigli per evitare di incrociare lo sguardo di altri utenti e sopravvivere fino alle fasi finali del match. In alternativa, potete giocare nella modalità a squadre, nella quale contano anche i progressi dei compagni.

Danneggia nemici con una pistola (0/750) - Ricompensa: Prima Disavventura (Schermata di caricamento Non comune)

L’ultima sfida di Indiana Jones chiede agli utenti del battle royale di impugnare una pistola qualsiasi e di accumulare danni sugli avversari. Il metodo più rapido per il completamento dell’incarico è quello di giocare la modalità Rissa a Squadre, così da poter trovare una pistola e utilizzarla anche dopo la morte per continuare ad infliggere danni agli avversari. Se trovate un giocatore inattivo, colpitelo ripetutamente alla testa per semplificare ulteriormente la sfida.

