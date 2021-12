Fortnite Capitolo 3: come sbloccare la skin di Spider-Man e la Tuta Simbionte

Una delle principali skin introdotte da Epic Games nel Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1 è senza ombra di dubbio quella di Spider-Man, che fa finalmente il suo debutto nel battle royale a pochi giorni dal lancio di No Way Home.

Per sbloccare la skin dell'amichevole Spider-Man di quartiere occorre innanzitutto acquistare il Pass Battaglia, il cui costo della versione base è di 950 V-Buck (la versione premium, che include anche 25 livelli, ha un prezzo di 2.800 V-Buck). Come potete facilmente immaginare, l'arrampicamuri è una delle ricompense finali del pass e la sua skin fa parte della Pagina 9, ovvero quella che si sblocca dopo aver acquistato 75 ricompense o al raggiungimento del Livello 80. Una volta soddisfatto uno di questi requisiti, i giocatori che hanno il Pass Battaglia possono acquistare la skin spendendo 9 Stelle della Battaglia, valuta accumulabile semplicemente scalando i livelli esperienza (5 ad ogni 'level up').

Ecco le ricompense della Pagina 9 del Pass Battaglia:

Spider-Man (Costume Serie Marvel) - Costo: 9 Stelle della Battaglia

Icona Stendardo di Spider-Man - Costo: 2 Stelle della Battaglia (ricompensa gratuita)

Thwip thwip! (Emoticon Serie Marvel) - Costo: 3 Stelle della Battaglia

Sei.. tu? (Emote non comune) - Costo: 7 Stelle della Battaglia (ricompensa gratuita)

Zainetto Testa di ragnatela (Dorso decorativo Serie Marvel) - Costo: 5 Stelle della Battaglia

Questioni in sospeso (Scia Serie Marvel) - Costo: 4 Stelle della Battaglia

Queste sono invece le ricompense della Pagina 10 del Pass Battaglia, che si sblocca al raggiungimento del Livello 90 o a 90 ricompense acquistate nelle precedenti pagine del pass:

Il mio senso di ragno pizzica! (Emoticon Serie Marvel) - Costo: 3 Stelle della Battaglia (ricompensa gratuita)

Lanciaragnatela (Copertura Serie Marvel) - Costo: 4 Stelle della Battaglia (ricompensa gratuita)

Simpaticamente sottosopra (Emote Serie Marvel) - Costo: 7 Stelle della Battaglia

Ragnatele cadute (Deltaplano Serie Marvel) - Costo: 6 Stelle della Battaglia

Ragnatela randellante (Strumento raccolta Serie Marvel) - Costo: 7 Stelle della Battaglia

Ragnatela a volontà (Schermata di caricamento Serie Marvel) - Costo: 3 Stelle della Battaglia

Che forte sei tu (Spray Serie Marvel) - Costo: 3 Stelle della Battaglia

Spider-Man Tuta Simbionte (Stile Serie Marvel) - Costo: 9 Stelle della Battaglia

Avete già letto la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1? Sulle nostre pagine trovate anche i consigli per aprire un caveau in Fortnite Capitolo 3 senza l'aiuto di un giocatore.