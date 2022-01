Fortnite Capitolo 3: come sbloccare gli spray gratis di Kobra Kai

Come accade ormai quasi sempre in occasione dei crossover di Fortnite Capitolo 3, anche per il set di Cobra Kai è stato organizzato un torneo competitivo che permetterà ai giocatori più abili di accaparrarsi una serie di oggetti in maniera completamente gratuita.

In questa particolare evenienza, il team di sviluppo ha deciso di organizzare il Coppa All Valley, il quale si terrà nel pomeriggio del prossimo sabato 8 gennaio 2022 (l'ora d'inizio verrà presto svelata all'interno dei menu di gioco, nella pagina relativa al calendario delle competizioni). Nel corso della gara, i giocatori avranno tre ore di tempo per completare un massimo di dieci partite e accumulare quanti più punti possibili.

Al termine dell'evento, in base al piazzamento verranno distribuiti i seguenti premi gratuiti:

Spray Cobra Kai: tutti i giocatori nella top 50% della loro regione

Spray Miyagi-Do e Cobra Kai: tutti i giocatori nella top 30% della loro regione

Spray Eagle Fang, Miyagi-Do e Cobra Kai: tutti i giocatori nella top 10% della loro regione

Questi sono invece i parametri attraverso i quali verranno assegnati i punti durante la competizione ufficiale di Fortnite:

1° posto (Vittoria reale): 30 punti

2° posto: 25 punti

3° posto: 22 punti

4° posto: 20 punti

5° posto: 19 punti

6° posto: 17 punti

7° posto: 16 punti

8° posto: 15 punti

9° posto: 14 punti

10° posto: 13 punti

Dal 11° - 15° posto: 11 punti

Dal 16° - 20° posto: 9 punti

Dal 21° al 25° posto: 7 punti

Dal 26° al 30° posto: 5 punti

Dal 31° al 35° posto: 4 punti

Dal 36° al 40° posto: 3 punti

Dal 41° al 50° posto: 2 punti

Dal 51° al 75° posto: 1 punto

Ai punti assegnati per il posizionamento in classifica vanno aggiunti anche quelli legati alle eliminazioni, dal momento che per ogni avversario mandato KO si ottiene un punto aggiuntivo.

Come al solito, la competizione richiede un paio di requisiti a tutti i giocatori che intendono partecipare, tra i quali segnaliamo l'attivazione dell'autenticazione a due fattori (2FA) sull'account Epic Games e il raggiungimento del livello carriera 50 (non quello del Pass Battaglia, ma quello dell'account).

