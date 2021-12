Fortnite Capitolo 3: come sbloccare tutti gli stili extra di Spider-Man

A pochi giorni dal debutto di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, Epic Games ha aggiornato il suo battle royale con la possibilità di sbloccare tutti gli stili extra dei personaggi inclusi nel Pass Battaglia, tra i quali vi è anche Spider-Man con i suoi numerosi costumi.

Come già accaduto nelle ultime due stagioni del free to play, per poter iniziare a sbloccare gli stili aggiuntivi delle skin incluse nel Battle Pass non solo occorre aver acquistato il pass (la versione standard da 950 V-Bucks, inclusa anche nell'abbonamento a Fortnite Crew, oppure quella premium da 2.800 V-Bucks), ma serve anche aver raggiunto almeno il Livello 100 e aver sbloccato ogni singola ricompensa del pass. A questo punto avrete accesso alla schermata "Ricompense Bonus", le cui pagine propongono una serie di stili extra per i vari personaggi: ciascuna pagina richiede un totale di 100 Stelle della Battaglia e, di conseguenza, occorre scalare altri 20 livelli esperienza per poterle sbloccare tutte. In ogni pagina trovate cinque diverse ricompense, una delle quali può essere sbloccata solo quando il giocatore ha acquistato tutte le altre presenti nella stessa pagina e in quelle precedenti.

Ecco di seguito l'elenco dei costumi extra di Spider-Man:

Spider-Man Tuta Fondazione Futuro (Costo: 30 Stelle della Battaglia) - Pagina 2, richiede lo sblocco di tutte le ricompense delle prime due pagine della scheda "Ricompense Bonus"

Spider-Man Negativo Fotografico (Costo: 20 Stelle della Battaglia) - Pagina 3

Spider-Man Blackout Scarlatto (Costo: 20 Stelle della Battaglia) - Pagina 4

Spider-Man Tuta Realtà Dorata (Costo: 30 Stelle della Battaglia) - Pagina 5, richiede lo sblocco di tutte le ricompense delle cinque pagine della scheda "Ricompense Bonus"

Se invece volete ottenere la versione standard e quella nera dell'arrampicamuri, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come sbloccare la skin di Spider-Man e la Tuta Simbionte in Fortnite Capitolo 3.