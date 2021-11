Fortnite Capitolo 3: come seguire l'evento La Fine e sbloccare una copertura gratis

Epic Games ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Fortnite Capitolo 3, la cui prima stagione avrà il via solo dopo un grande evento che chiuderà la Stagione 8 e porrà fine all'attuale arco narrativo del battle royale gratis. Se anche voi volete assistere all'evento ed ottenere le sue ricompense esclusive, ecco tutto quello che c'è da sapere.

In cosa consiste l'evento 'La Fine'?

L'evento che porrà fine a Fortnite Capitolo 2 consiste in una mini-avventura PvE (Player versus Environment), ovvero una missione all'interno della quale i giocatori non devono combattere tra loro, ma devono collaborare per contrastare una minaccia comune, in questo caso la Regina dei Cubi. Nel caso in cui vogliate giocare insieme ai vostri amici questo evento, sappiate che le lobby supporteranno fino a 16 utenti in contemporanea. Prima di entrare nel gruppo, assicuratevi di indossare la vostra skin preferita, poiché non avrete modo di modificarla in un secondo momento.

Come e quando partecipare all'evento

L'evento 'La Fine' di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 è fissato al prossimo sabato 4 dicembre 2021 alle ore 22:00 del fuso orario italiano. Se volete avere la certezza assoluta di prendere parte all'evento, vi suggeriamo di avviare il gioco ed accedere alla modalità Battaglia Reale con un bel po' d'anticipo, ovvero 30/45 minuti prima rispetto a quando tutto avrà inizio. Alle ore 21:30, infatti, Epic Games disabiliterà tutte le playlist del gioco e ne attiverà solo una intitolata 'La Fine': il nostro consiglio è quello di avviare immediatamente una partita in questa playlist, così da attendere gli ultimi minuti all'interno della sala d'attesa ed essere sicuri di non perdervi l'evento, il quale non potrà essere rigiocato e verrà 'trasmesso' una sola volta.

Come ottenere le ricompense gratis

Epic Games ha confermato tramite il sito ufficiale che durante l'evento 'La Fine' di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 verranno distribuiti gratuitamente una copertura per armi e veicoli ed una schermata di caricamento esclusivi. Fortunatamente non è difficile entrare in possesso di questi oggetti, poiché questi verranno aggiunti all'armadietto di tutti coloro i quali prenderanno parte all'evento il prossimo 4 dicembre 2021.

