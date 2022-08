Fortnite Capitolo 3: anche il Doom Slayer sta per ricevere una skin?

Mentre la community è tutta concentrata sullo spettacolare evento Fortnite x Dragon Ball Super, atteso da anni, ecco che arrivano già i primi indizi sulla prossima collaborazione a tema videoludico.

Stando all'utente MidaRado, che già in passato ha anticipato correttamente i crossover in arrivo nel battle royale (incluso quello di Dragon Ball Super), la prossima settimana partirà la collaborazione tra Epic Games e Bethesda per inserire nel negozio oggetti il costume del DOOM Slayer, il brutale protagonista della serie di sparatutto in soggettiva. L'ultimo tweet dell'insider contiene anche riferimenti ai Griffin e a Il Signore degli Anelli, ma tra i tre brand è molto più probabile che quello in arrivo su Fortnite sia DOOM: al momento è infatti possibile scaricare gratuitamente su Epic Games Store il capitolo della serie per Nintendo 64 e già in passato abbiamo asssitito alla collaborazione tra DOOM e Fall Guys Ultimate Knockout.

In attesa di saperne di più direttamente dagli sviluppator, che aggiornano periodicamente i loro canali social ufficiali, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato trovato un easter egg che cita Il Signore degli Anelli in Fortnite. Sapevate inoltre che una nuova skin di Iron Man sta per arrivare in Fortnite Capitolo 3?