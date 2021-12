Fortnite Capitolo 3, guida: come fare una scivolata

Dopo lo spettacolare evento La Fine che ci ha permesso di scoprire la reale identità di The Foundation, Epic Games ha ufficialmente dato il via alla Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3 con tantissime novità in termini di gameplay. In questa guida vi spiegheremo nel dettaglio come sfruttare una di queste meccaniche inedite, ovvero la scivolata.

La scivolata è una delle principali novità relative al gameplay del grosso aggiornamento pubblicato da Epic Games per il suo battle royale gratis ed è anche la protagonista di una delle sfide disponibili sin dalla Settimana 1 della prima stagione. La missione in questione chiede ai giocatori di infliggere un totale di 50 punti danno agli avversari durante l'animazione della scivolata e, a differenza di quanto si possa pensare, si tratta di un compito davvero semplice da portare a termine, proprio come l'esecuzione della scivolata.

Per eseguire questa particolare animazione non occorre fare altro che tenere premuto per qualche istante il tasto che solitamente utilizzate per accovacciarvi (R3 su PlayStation 4/PlayStation 5, RS su Xbox One e Xbox Series X|S) mentre state correndo. In questo modo vedrete il vostro personaggio mettersi in ginocchio e scivolare in avanti e, durante questa azione, può far fuoco con le armi o agitare lo strumento da raccolta. Fare una scivolata su un terreno pianeggiante è poco efficace, poiché durerà solo qualche istante: per fare la miglior scivolata possibile è consigliabile eseguire questa azione in discesa, così non solo da farla durare più tempo ma anche da muovervi molto più velocemente, rendendo la vita dei nemici che vorrebbero colpirvi molto più difficile.

In attesa di proporvi altre guide sulle novità dell'ultimo update gratuito del free to play, vi ricordiamo che Spider-Man è tra le skin del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1.